«Ήταν σπουδαίος άνθρωπος»: Το «αντίο» του Σιλβέστερ Σταλόνε στον Τσακ Νόρις

Το δικό του αντίο απηύθυνε στον Τσακ Νόρις, που άφησε την τελευταία του πνοή στα 86 του χρόνια ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Με ανάρτησή του στα social media, ο «Σλάι» ανέφερε ότι ο εκλιπών ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος.



Δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δήλωσε πως πέρασε υπέροχα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον Τσακ Νόρις στην ταινία The Expendables 2 το 2012, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στην οικογένειά του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σταλόνε έγραψε: «Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Τα συλλυπητήρια μου στην υπέροχη οικογένεια του».

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, την Πέμπτη 19 Μαρτίου, ενώ μερικές ώρες πριν τον θάνατό του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από έκτακτο περιστατικό, χωρίς να αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.





Η ανακοίνωση για τον θάνατό του αναφέρει: «Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας. Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές. Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».

