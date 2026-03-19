Σε νοσοκομείο της Χαβάης εσπευσμένα ο Τσακ Νόρις – Ποια η κατάσταση της υγείας του

Σε νοσοκομείο της Χαβάης μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Τσακ Νόρις εξαιτίας έκτακτου περιστατικού, όπως μετέδωσε το TMZ.
Πηγές με γνώση της κατάστασης, ανέφεραν πως το επείγον περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες 24 ώρες. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς συνέβη. Παρόλα αυτά, όπως διευκρινίζει το TMZ, ο σταρ του Χόλιγουντ βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση.
Ο ηθοποιός γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του πριν από μερικές μέρες, δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να γυμνάζεται υπό την επίβλεψη του προπονητή του.
