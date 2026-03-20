«Ο Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ»: Τα πασίγνωστα ανέκδοτα για τον θρυλικό ηθοποιό – Πώς ξεκίνησαν

Θέμα… ανέκδοτων και «αγαπημένος» πολλών χρηστών του διαδικτύου έγινε ο θρυλικός Τσακ Νόρις, που πέθανε στα 86 του χρόνια, αφήνοντας στην παρακαταθήκη του, εκτός από τις ταινίες του και τα χιουμοριστικά meme.
Τα πασίγνωστα ανέκδοτα εμφανίστηκαν γύρω στο 2005 και παρουσίαζαν τον ηθοποιό ως μια σχεδόν μυθική φιγούρα, με υπερφυσικές ικανότητες, αήττητο χαρακτήρα και πλήρη κυριαρχία πάνω στους νόμους της φύσης.
Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2005, Αμερικανοί χρήστες του διαδικτύου δημιούργησαν χιλιάδες memes για τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή καράτε, ο οποίος έγινε γνωστό όνομα στην Αμερική μετά τη σειρά «Walker, Texas Ranger» (1993-2001): Τότε άρχισαν αμέτρητα ανέκδοτα για τις υπεράνθρωπες ικανότητες των χαρακτήρων του.
Η τάση ξεκίνησε από διαδικτυακά φόρουμ, όπως το Something Awful, και στη συνέχεια διαδόθηκε ευρέως μέσω της ποπ κουλτούρας. Σημαντική ώθηση έδωσε και ο παρουσιαστής Conan O’Brien, μέσα από χιουμοριστικά αφιερώματα στη σειρά Walker, Texas Ranger.
Από τότε τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη άρχισαν να κυκλοφορούν πολλά αστεία με τον Τσακ Νόρις, με τον Αμερικανό ηθοποιό να ξεχωρίζει το αγαπημένο του, το οποίο ήταν το «Ο μπαμπούλας πριν κοιμηθεί, κοιτάει στη ντουλάπα του για τον Τσακ Νόρις».
Ενώ αρχικά γέλαγε με τα αστεία, ο ηθοποιός τελικά κατέθεσε αγωγή το 2007 εναντίον του εκδότη που συγκέντρωσε αυτά τα «Γεγονότα για τον Τσακ Νόρις» σε ένα βιβλίο.
«Ορισμένα από τα “γεγονότα” είναι ρατσιστικά, άσεμνα ή απεικονίζουν τον κ. Νόρις να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες», τονιζόταν στην αγωγή.
Και αν υπάρχει ένα πράγμα που απεχθανόταν ο Τσακ Νόρις, ήταν η παρανομία.
«Ήθελα μόνο να ενσαρκώσω μια θετική εικόνα», δήλωσε ο σταρ στους New York Times το 1993. «Ήθελα να με αγαπούν ακριβώς όπως είμαι στην πραγματική ζωή. Δεν ήθελα καθαρή βία. Στις ταινίες μου, δεν επιτίθεμαι ποτέ σε κανέναν. Δεν προκαλώ προβλήματα, τα λύνω».
Διαβάστε επίσης:
Το τελευταίο μήνυμα του Τσακ Νόρις στους fans του – «Δεν γερνάω, ανεβαίνω επίπεδο»
«Ήταν σπουδαίος άνθρωπος»: Το «αντίο» του Σιλβέστερ Σταλόνε στον Τσακ Νόρις
Πέθανε ο θρυλικός Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών (photos/videos)
