«Ο Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ»: Τα πασίγνωστα ανέκδοτα για τον θρυλικό ηθοποιό – Πώς ξεκίνησαν

Θέμα… ανέκδοτων και «αγαπημένος» πολλών χρηστών του διαδικτύου έγινε ο θρυλικός Τσακ Νόρις, που πέθανε στα 86 του χρόνια, αφήνοντας στην παρακαταθήκη του, εκτός από τις ταινίες του και τα χιουμοριστικά meme.

Τα πασίγνωστα ανέκδοτα εμφανίστηκαν γύρω στο 2005 και παρουσίαζαν τον ηθοποιό ως μια σχεδόν μυθική φιγούρα, με υπερφυσικές ικανότητες, αήττητο χαρακτήρα και πλήρη κυριαρχία πάνω στους νόμους της φύσης.

Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2005, Αμερικανοί χρήστες του διαδικτύου δημιούργησαν χιλιάδες memes για τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή καράτε, ο οποίος έγινε γνωστό όνομα στην Αμερική μετά τη σειρά «Walker, Texas Ranger» (1993-2001): Τότε άρχισαν αμέτρητα ανέκδοτα για τις υπεράνθρωπες ικανότητες των χαρακτήρων του.

Η τάση ξεκίνησε από διαδικτυακά φόρουμ, όπως το Something Awful, και στη συνέχεια διαδόθηκε ευρέως μέσω της ποπ κουλτούρας. Σημαντική ώθηση έδωσε και ο παρουσιαστής Conan O’Brien, μέσα από χιουμοριστικά αφιερώματα στη σειρά Walker, Texas Ranger.

Από τότε τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη άρχισαν να κυκλοφορούν πολλά αστεία με τον Τσακ Νόρις, με τον Αμερικανό ηθοποιό να ξεχωρίζει το αγαπημένο του, το οποίο ήταν το «Ο μπαμπούλας πριν κοιμηθεί, κοιτάει στη ντουλάπα του για τον Τσακ Νόρις».

Ο Τσακ Νόρις είναι ανιψιός της Θείας Λειτουργίας. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να σκοτώσει τους φανταστικούς σου φίλους. Ο Τσακ Νόρις έχει λογαριασμό καταθέσεων στην Αγία Τράπεζα. Ο Θεός είπε: «Γενηθήτω φως». Ο Τσακ Νόρις είπε: «Πες, Παρακαλώ». Ο Τσακ Νόρις έχει πιει Internet Cafe. Όταν ο μπαμπούλας πάει να κοιμηθεί, πρώτα βλέπει αν είναι στην ντουλάπα του ο Τσακ Νόρις. Ο Τσακ Νόρις πήγε κάποτε στον Άρη. Γι’ αυτό δεν υπάρχουν σημάδια ζωής. Ο Τσακ Νόρις βλέπει όνειρα 5K. Το σκοτάδι φοβάται τον Τσακ Νόρις. O Τσακ Νόρις κάνει το νηστικό αρκούδι να χορεύει. Ο Τσακ Νόρις πήγε διακοπές στη χαμένη Ατλαντίδα. Του Τσακ Νόρις το one night stand κρατά 2 νύχτες. Ο Τσακ Νόρις έχει δαγκώσει το μήλο της Αpple. Ο Θεός πιστεύει στον Τσακ Νόρις. Όταν ο Mark Zuckerberg δημιούργησε το facebook… βρήκε αίτημα φιλίας απ’ τον Chuck Norris C. Ο Τσακ Νόρις δεν ξυρίζεται, ακονίζει το ξυράφι στα γένια του. Ο Τσακ Νόρις έκανε την σοκολάτα υγείας να αρρωστήσει. Ο Τσακ Νόρις είπε «σοβαρέψου» και ο σοβάς ρεύτηκε. Ο Τσακ Νόρις έκανε τα κρεμμύδια να κλάψουν. Ο Τσακ Νόρις λέει έλα ντε και το ντε έρχεται. Ο Τσακ Νόρις έχει μετρήσει ως το άπειρο δύο φορές. Ο Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ. Ο Τσακ Νόρις δεν φοράει γυαλιά ηλίου. Ο ήλιος φοράει γυαλιά Τσακ Νόρις. Ο Τσακ Νόρις έπαιξε Ρώσικη Ρουλέτα με γεμάτο όπλο και κέρδισε. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαιρέσει με το 0. Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει πους-απς. Σπρώχνει τη Γη προς τα κάτω. Όταν ο Τσακ Νόρις κοιτάζει τον ήλιο, τον κάνει να αναβοσβήνει. Ο Τσακ Νόρις δε χρειάζεται GPS, αυτός αποφασίζει πού βρίσκεται. Δεν υπάρχουν ιπτάμενοι δίσκοι. Ο Τσακ Νόρις κάνει δισκοβολία. Όταν ο Τσακ Νόρις θελήσει ένα αυγό, τότε ανοίγει στη μέση την κότα. Ο Τσακ Νόρις δεν αφήνει μηνύματα. Αφήνει προειδοποιήσεις. Η γιαγιά του Τσακ Νόρις πλέκει συρματόπλεγμα. Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα!

Ενώ αρχικά γέλαγε με τα αστεία, ο ηθοποιός τελικά κατέθεσε αγωγή το 2007 εναντίον του εκδότη που συγκέντρωσε αυτά τα «Γεγονότα για τον Τσακ Νόρις» σε ένα βιβλίο.

«Ορισμένα από τα “γεγονότα” είναι ρατσιστικά, άσεμνα ή απεικονίζουν τον κ. Νόρις να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες», τονιζόταν στην αγωγή.

Και αν υπάρχει ένα πράγμα που απεχθανόταν ο Τσακ Νόρις, ήταν η παρανομία.

«Δεν προκαλώ προβλήματα, τα λύνω»

«Ήθελα μόνο να ενσαρκώσω μια θετική εικόνα», δήλωσε ο σταρ στους New York Times το 1993. «Ήθελα να με αγαπούν ακριβώς όπως είμαι στην πραγματική ζωή. Δεν ήθελα καθαρή βία. Στις ταινίες μου, δεν επιτίθεμαι ποτέ σε κανέναν. Δεν προκαλώ προβλήματα, τα λύνω».

