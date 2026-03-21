ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 12:33
21.03.2026 10:44

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η στιγμή της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Μετά βίας μιλούσε και περπατούσε (Video)

Το φως της δημοσιότητας είδε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του ποπ σταρ Τζάστιν Τίμπερλεϊκ στο Χάμπτονς, της Νέας Υόρκης, τον Ιούνιο του 2024. Στο οπτικοακουστικό υλικό, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται να δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία του αλκοτέστ, όπως το να περπατήσει σε ευθεία γραμμή και να σταθεί στο ένα πόδι.

Σε κάποιο σημείο, ο Τίμπερλεϊκ απευθύνεται στους αστυνομικούς λέγοντας: «Αυτά είναι πραγματικά δύσκολα τεστ».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σαγκ Χάρμπορ, ο τραγουδιστής ακινητοποιήθηκε αφού παραβίασε ένα σήμα «STOP» και εξήλθε από την BMW του μυρίζοντας αλκοόλ.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε πιει μόνο ένα μαρτίνι και ακολουθούσε φίλους του προς τα σπίτια τους.

Ο διάλογος με τους αστυνομικούς

Το βίντεο καταγράφει έναν αμήχανο διάλογο όταν ο αστυνομικός τον ρωτά γιατί βρίσκεται στην πόλη.

Τίμπερλεϊκ: Είμαι σε παγκόσμια περιοδεία.

Αστυνομικός: Κάνοντας τι;

Τίμπερλεϊκ: Δύσκολο να εξηγήσω. Παγκόσμια περιοδεία. Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Αστυνομικός: Είστε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ; Έχετε άδεια οδήγησης μαζί σας;

Κατά τη διάρκεια των οδηγιών, ο τραγουδιστής εμφανίζεται αναστατωμένος και ζήτησε συγγνώμη, αναφέροντας πως η καρδιά του χτυπάει γρήγορα.

«Είμαι λίγο νευρικός», παραδέχεται. Όταν επιβιβάζεται στο περιπολικό, ρωτά: «Γιατί με συλλαμβάνετε;».

Μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα, όταν πληροφορείται ότι θα παραμείνει υπό κράτηση όλη τη νύχτα, σχολιάζει: «Θα είμαι εδώ όλη τη νύχτα; Είστε απίστευτοι, φίλε».

Μάλιστα, ζήτησε από τον αστυνομικό να αφήσει το φως αναμμένο στο κελί όταν κλείδωσαν την πόρτα.

Η νομική μάχη για το βίντεο και η καταδίκη

Οι δικηγόροι του Τίμπερλεϊκ είχαν προσπαθήσει δικαστικά να εμποδίσουν την κυκλοφορία του βίντεο, υποστηρίζοντας ότι θα «κατέστρεφε» την ιδιωτική του ζωή αποκαλύπτοντας «προσωπικές και ευαίσθητες λεπτομέρειες», ενώ θα προκαλούσε «σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη» στη φήμη του εκθέτοντάς τον σε «δημόσιο χλευασμό και παρενόχληση».

Ωστόσο, την Παρασκευή παραδέχθηκαν ότι το υλικό δεν συνιστά αδικαιολόγητη εισβολή στην ιδιωτικότητα βάσει του νόμου και συμφώνησαν στη δημοσιοποίησή του.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τίμπερλεϊκ δήλωσε ένοχος για τη λιγότερο σοβαρή κατηγορία της οδήγησης με μειωμένη ικανότητα.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, συμφώνησε να συμμετάσχει σε μια δημόσια καμπάνια για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 δολαρίων, 25 ώρες κοινωνικής εργασίας και αναστολή της άδειας οδήγησης για 90 ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

«Ο Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ»: Τα πασίγνωστα ανέκδοτα για τον θρυλικό ηθοποιό – Πώς ξεκίνησαν

Το τελευταίο μήνυμα του Τσακ Νόρις στους fans του – «Δεν γερνάω, ανεβαίνω επίπεδο»

«Ήταν σπουδαίος άνθρωπος»: Το «αντίο» του Σιλβέστερ Σταλόνε στον Τσακ Νόρις

LIFESTYLE

Σοκάρει η Λόλα Νταϊφά: «Είδα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάει ο Τσαγκαράκης» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Γκαλερί Τσαγκαράκης: Κατάσχεση 190.000 ευρώ και σύλληψη υπαλλήλου – 7 μόνο γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Μαρτίου

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στη Νατάνζ – Bαλλιστικούς πυραύλους στον Ινδικό Ωκεανό εκτόξευσε η Τεχεράνη, όλες οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

LIFESTYLE

Τσακ Νόρις – Μπρους Λι: Η επική αναμέτρηση on camera και η αληθινή ιστορία πίσω από τη θρυλική σκηνή

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε «Τσαρούχη» και «Παρθένη» έναντι 3.000-5.000

Δείτε όλες τις ειδήσεις

