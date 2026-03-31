Κακοκαιρία «Erminio»: Κόκκινος συναγερμός για την Αττική – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας προκαλώντας εκτεταμένες βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης (31/03), η κακοκαιρία «Erminio» θα επηρεάσει κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μέτριοι και τοπικά ισχυροί νότιοι άνεμοι αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3-ώρου κατά το διάστημα 15:00 – 18:00 της Τρίτης 31 Μαρτίου 2026. Ξεχωρίζει το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Νότια Ιταλία που αναμένεται να προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας.

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026, για την οποία θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες με νεότερη ανακοίνωση.

Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, η Τρίτη θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Μακεδονία και η Θράκη.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι στην Αττική αναμένονται ύψη βροχής από 30 έως 90 χιλιοστά, με μεγαλύτερη ένταση στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του νομού.

Ο μεγαλύτερος όγκος βροχής αναμένεται από το μεσημέρι έως το βράδυ της Τετάρτης, ενώ κρίσιμος παράγοντας θεωρείται η ένταση της βροχόπτωσης, καθώς σε περίπτωση ραγδαίων φαινομένων, της τάξης των 20 έως 40 χιλιοστών ανά ώρα ή και υψηλότερων, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρών, υπερχειλίσεων μικρών ρεμάτων και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε ένα επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον, όπως η Αττική, επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες, ακόμη και όταν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται ακραίο.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την ΕΜΥ

«Καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας – Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Α. Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση)».