Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Παράτησε το ΙΧ του στη μέση του δρόμου και προσπάθησε να διαφύγει πεζός

Ένας 24χρονος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση και άρνηση συμμόρφωσης σε σήμα ελέγχου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ.

Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός τρέχοντας..

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ προέκυψε ότι στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλλα – Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα, στην κηδεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Videos/Photos)

Κορωπί: Ξυλοδαρμός δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εντοπίστηκε μαχαίρι 16 εκατοστών

Δίκη για τα Τέμπη: Γκρεμίζουν τοίχους για να λυθεί το πρόβλημα χωρητικότητας της αίθουσας