Κηδεία Μαρινέλλας: Η στιγμή που ο Τάκης Ζαχαράτος «λυγίζει» μπροστά στο φέρετρο (Video)

Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μαρινέλλα λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές με πλήθος κόσμου να συρρέει από το πρωί της Τρίτης (31/3) στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, προκειμένου να αποχαιρετήσει τη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Ένας από τους στενούς φίλους της Μαρινέλλας, που έσπευσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος. Ο επιτυχημένος σόουμαν, που υπήρξε «μαθητής», φίλος και πιστός θαυμαστής της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, απέτισε τον δικό του φόρο τιμής με ένα λουλούδι, ενώ «λύγισε» μπροστά στο φέρετρο ξεσπώντας σε δάκρυα.

Η σορός της Μαρινέλλας εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 08:00 έως τις 13:00, ενώ μία ώρα αργότερα θα τελεστεί η κηδεία. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο, όπως επιθυμεί η οικογένεια.

Μαρινέλλα: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σταλιά Σταλιά» (Video)

Νόρα Βαλσάμη: Ο γιος της δημοσίευσε μία σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού που έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα»

Μαρινέλλα: Η τελευταία πρόβα πριν την εμφάνιση στο Ηρώδειο, όπου κατέρρευσε επί σκηνής (Video)



