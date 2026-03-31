Νόρα Βαλσάμη: Ο γιος της δημοσίευσε μία σπάνια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού που έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα»

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έχει αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια η Νόρα Βαλσάμη, επιλέγοντας συνειδητά να κρατά χαμηλό προφίλ και να αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Ωστόσο, μια πρόσφατη φωτογραφία της που δημοσιεύτηκε στα social media ενθουσίασε τους θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να της εκφράσουν την αγάπη τους.

Την Κυριακή, 29/3, ο μονάκριβος γιος της, Έρικ (ή Ερρίκος) Ανδρέου, δημοσίευσε στο Facebook μια φωτογραφία της μητέρας του. Στην εικόνα, η 78χρονη ηθοποιός απαθανατίζεται μέσα σε αυτοκίνητο, να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα, κοιτώντας έξω από το παράθυρο και φορώντας γυαλιά ηλίου.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, με τους fans της ηθοποιού να εκφράζουν την αγάπη και τον θαυμασμό τους στο πρόσωπό της μέσα από δεκάδες likes και θετικά σχόλια.

