Μαρινέλλα: Η τελευταία πρόβα πριν την εμφάνιση στο Ηρώδειο, όπου κατέρρευσε επί σκηνής (Video)

Ένα συγκινητικό βίντεο από την τελευταία πρόβα της Μαρινέλλας πριν από την εμφάνισή της στο Ηρώδειο, όπου κατέρρευσε επί σκηνής, ήρθε στο «φως» χάρη στην Ελευθερία Ντεκώ, τη σχεδιάστρια φωτισμού που συνεργάστηκε με τη θρυλική ερμηνεύτρια για τη συγκεκριμένη συναυλία.

Στο βίντεο, η Μαρινέλλα ερμηνεύει το τραγούδι «Με πνίγει τούτη η σιωπή», με την Ελευθερία Ντεκώ να συνοδεύει την ανάρτησή της με λόγια γεμάτα συγκίνηση, αποχαιρετώντας την αγαπημένη τραγουδίστρια και υπογραμμίζοντας την αστείρευτη αγάπη της για το τραγούδι.

«Όχι, όχι η Μαρινέλλα δεν έφυγε… Πώς μπορεί να φύγει;; Είναι χαραγμένη στις καρδιές μας !! Όχι μόνο η φωνή και τα τραγούδια της, όχι μόνο η λαμπερή, αδάμαστη, ακέραια προσωπικότητα της αλλά κι αυτό το υπέροχο πάθος και η αγάπη που μπορούσε να δίνει στην τέχνη της – στο τραγούδι – αλλά και στους γύρω της -κοντινούς και μακρινούς- πηγαία και ειλικρινά!!! Μαρινέλλα μας μοναδική αυτή η αγάπη δεν τελειώνει ούτε φεύγει… Κι από εκεί ψηλά για μας θα συνεχίζεις να τραγουδάς, να μας ξυπνάς τον λήθαργο, να μας θυμίζεις πως η ζωή θέλει πάθος, αγάπη, τσαχπινιά και τσαγανό! “Μας πνίγει τούτη η σιωπή… Ωχ… Ωχ…τούτη η στεναχώρια”… Στιγμή από την τελευταία σου πρόβα…», έγραψε στη λεζάντα του post της η Ελευθερία Ντεκώ.

Η τελευταία εμφάνιση επί σκηνής

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, ύστερα από επιπλοκές του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. Τη μοιραία στιγμή είχε προλάβει να ερμηνεύσει μόνο δύο τραγούδια. Κατά την ερμηνεία του τρίτου κομματιού, «Τα λόγια είναι περιττά», στον στίχο «Θεέ μου μάς έμαθες εσύ πόσο πολύ να αγαπάμε», κατέρρευσε μπροστά στο κοινό, με τους συνεργάτες της να σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια ανέκτησε τις αισθήσεις της στα καμαρίνια και μίλησε με τους συνεργάτες της, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Υγεία» για μαγνητική τομογραφία.

Ωστόσο, στη διάρκεια της νοσηλείας της, που διήρκησε από τις 25 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 21 Ιανουαρίου 2025, η κατάστασή της παρουσίασε επιδείνωση.

Αν και έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της, η Μαρινέλλα συνέχιζε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με την ίδια να αφήνει την τελευταία της πνοή το Σάββατο, 28/3.

