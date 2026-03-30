Κωνσταντίνος Αργυρός: Fake news η κουμπαριά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ; «Nα γεννηθεί πρώτα η κόρη μου»

Για την πιθανότητα να κουμπαριάσει με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ ρωτήθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που περιμένει το δεύτερο παιδί του με την Αλεξάνδρα Νίκα.
Ο γνωστός τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, έκανε λόγο για fake news, παρόλο που δεν απέκλεισε τίποτα.
«(σ.σ. Ανυπομονώ να γεννηθεί η κόρη μου). Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
«Κάτσε να γεννηθεί πρώτα. Μισό λεπτάκι, γιατί ξέρεις, ακούω κάποια fake news, ότι κάποιος μίλησε, έκανε… Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά».
Πάντως η ίδια η πρέσβης των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι θα ήταν τιμή της η κουμπαριά με το ζευγάρι.
Όσο για τη συναυλία του στη Σερβία ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε ότι πέρασε υπέροχα.
Διαβάστε επίσης:
Έφη Θώδη κατά Άντζελας Δημητρίου: «Έβγαλε όλο το κόμπλεξ που έχει απέναντί μου – Ο κόσμος είναι με το μέρος μου» (Video)
Λίτσα Διαμάντη: Η στιγμή που ενημερώνεται τηλεφωνικά για τον θάνατο της Μαρινέλλας – «Με συγκλονίζετε τώρα» (Video)
Σπάνιο βίντεο: Όταν ο Τόλης Βοσκόπουλος μιλούσε για τη Μαρινέλλα το 1978 – «Η γυναίκα μου είναι σπουδαία»
