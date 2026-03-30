Σπάνιο βίντεο: Όταν ο Τόλης Βοσκόπουλος μιλούσε για τη Μαρινέλλα το 1978 – «Η γυναίκα μου είναι σπουδαία»

Απόσπασμα από συνέντευξη του Τόλη Βοσκόπουλου στην οποία μιλούσε για την τότε σύζυγό του, Μαρινέλλα, προβλήθηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις», με αφορμή τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Στη συνέντευξη αυτή, ο αείμνηστος τραγουδιστής αποθέωνε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη και η παρουσία της είχε συμβάλλει όχι μόνο στην προσωπική του ευτυχία, αλλά και στην επιτυχία που σημείωνε σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Για εμένα έπαιξε πάντα ρόλο η γυναίκα και αυτή τη στιγμή για τη γυναίκα μου έχω, να σου πω ότι αν αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μία κατάσταση, που μπορεί κανείς ας πούμε να τη θεωρήσει μια καλή κατάσταση, αυτό το χρωστάω στη γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου είναι σπουδαία. Δεν είναι Μαρινέλλα μόνο στο τραγούδι. Η Μαρινέλλα είναι Μαρινέλλα παντού» είχε πει.

Σημειώνεται ότι το 1975, η Μαρινέλλα απέκτησε τη μοναχοκόρη της, Τζωρτζίνα (Γεωργία-Χριστίνα) Σερπιέρη, από τη σχέση της με τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ιππασία και επιχειρηματία Φρέντυ Σερπιέρη, ενώ στις 10 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκε με τον δεύτερο σύζυγό της, Τόλη Βοσκόπουλο, τον οποίο είχε γνωρίσει το 1973, λίγο μετά τον χωρισμό του από τη Ζωή Λάσκαρη.

Η σχέση της Μαρινέλλας με τον τραγουδιστή ξεκίνησε αμέσως μετά τον χωρισμό του από την ηθοποιό και αποτέλεσε μια νέα αφετηρία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, σχεδόν μυστικά, στο διαμέρισμα της τραγουδίστριας στο Παγκράτι, ενώ αντί για επίσημες εμφανίσεις, προτίμησαν μια πιο απλή ενδυμασία, επιλέγοντας τζιν ρούχα. Συγκεκριμένα, η Μαρινέλλα φορούσε μακριά φούστα με γιλέκο, ενώ ο Τόλης Βοσκόπουλος εμφανίστηκε με τζιν παντελόνι.

Τον Νοέμβριο του 1974 ηχογράφησαν από κοινού το τραγούδι «Εγώ κι εσύ», το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και κατέγραψε υψηλές πωλήσεις, ενώ παράλληλα, πραγματοποιούσαν κοινές εμφανίσεις στη «Νεράιδα» γνώριζοντας τεράστια επιτυχία. Το 1981 η σχέση τους ολοκληρώθηκε, με τον Τόλη Βοσκόπουλο να αποχωρεί από την κοινή τους κατοικία.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της 28ης Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη που έδινε, έπειτα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024.

Η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00 την Τρίτη 31 Μαρτίου, προκειμένου φίλοι και θαυμαστές να της αποτίσουν φόρο τιμής.

Στις 14:00, θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα, που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους.

