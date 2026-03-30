ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:40
30.03.2026 08:35

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Τον είχα προτείνει για τον Σασμό και τελικά έμεινα εγώ εκτός» (Video)

Μια διαφορετική κουβέντα με τον Θανάση Πάτρα είχε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, καλεσμένος στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει -μεταξύ άλλων- σε ποια πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική δουλειά είχε συμφωνήσει να βρίσκεται, ωστόσο, δεν τον είδαμε τελικά ποτέ.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γνωστοποίησε οτι επρόκειτο να παίξει στον Σασμό στον ρόλο που εν τέλει ενσάρκωσε ο Ορφέας Αυγουστίδης. Τόνισε δε, ότι ο ίδιος τον είχε προτείνει για τη σειρά.

«Δεν έχει συμβεί να αρνηθώ πρόταση για σίριαλ που έγινε μεγάλη επιτυχία, αυτό που έχει συμβεί είναι να ‘χω συμφωνήσει να παίξω σε σειρά και τελικά να μείνω εκτός. Ο “Σασμός”. Έμεινα εκτός γιατί τότε, κάποιος ή κάποια από τον Alpha, θεώρησε ότι δεν είναι καλή κίνηση. Θα έκανα τον ρόλο που έκανε ο Ορφέας (σ.σ. Αυγουστίδης). Είχα πάει εγώ τον Ορφέα τότε για να κάνει τον αδελφό μου, για να κάνουμε τα αδέλφια, τον ρόλο που έκανε μετά ο Δημήτρης Λάλος. Τον Ορφέα, ναι, εγώ τον είχα προτείνει τότε. Δεν μου ‘χει ξανασυμβεί αυτό, πρώτη φορά έγινε. Εννοείται πως 15 εκατομμύρια θα προτείνω ξανά τον Ορφέα, μετά από αυτό, γιατί είναι ηθοποιάρα και εξαιρετικό πλάσμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, έτσι κι αλλιώς» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

