Έξαλλη η Κιμ Νόβακ με τη Σίντνεϊ Σουίνι:  «Εντελώς λάθος που με υποδύεται»

Η Κιμ Νόβακ δήλωσε πρόσφατα στους Times του Λονδίνου ότι «δεν θα είχε ποτέ εγκρίνει» την επερχόμενη δραματική ταινία «Scandalous» για τη σχέση της με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, με πρωταγωνιστές τους Σίντνεϊ Σουίνι και Ντέιβιντ Τζόνσον.

Η Σουίνι πρόκειται να υποδυθεί τη Νόβακ στην ταινία δίπλα στον Τζόνσον ως Ντέιβις. Η Νόβακ δεν είναι ευχαριστημένη με τη Σουίνι στον ρόλο, λέγοντας στους Times ότι η ηθοποιός “προεξέχει τόσο πολύ πάνω από τη μέση“.

Η Νόβακ ανησυχεί επίσης ότι η ταινία θα επικεντρωθεί υπερβολικά στη σεξουαλική δυναμική μεταξύ αυτής και του Ντέιβις, ενώ στην πραγματικότητα ο έρωτάς τους βασιζόταν στο ότι είχαν «τόσα πολλά κοινά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήταν σεξουαλική σχέση επειδή η Σίντνεϊ Σουίνι φαίνεται σέξι συνέχεια. Έκανε εντελώς λάθος που με υποδύθηκε».

Το «Scandalous» αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2024 με τον συμπρωταγωνιστή της Σουίνι στο «Euphoria», Κόλμαν Ντομίνγκο, στο τιμόνι. Εκείνη την εποχή, αναφέρθηκε ότι η Miramax επιτάχυνε το έργο με την ελπίδα να γίνουν τα γυρίσματα μετά την ολοκλήρωση της τρίτης σεζόν του «Euphoria».

Ενώ η Νόβακ παραμένει ανήσυχη για το «Scandalous», η Σουίνι δήλωσε στο People τον Οκτώβριο του 2025 ότι ήταν «απίστευτη τιμή» που πρωταγωνιστεί στην ταινία.

«Νομίζω ότι η ιστορία της εξακολουθεί να είναι πολύ επίκαιρη σήμερα, καθώς αντιμετώπισε το Χόλιγουντ και τον έλεγχο των σχέσεών της και της ιδιωτικής της ζωής καθώς και τον έλεγχο της εικόνας της», είπε. «Και νομίζω ότι εγώ ταυτίζομαι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους».

Η Νόβακ και ο Ντέιβις γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1956, όταν εμφανίστηκαν ως καλεσμένοι στο «The Steve Allen Show». Συνέχισαν να συναντιούνται τακτικά και την επόμενη χρονιά, με τον Ντέιβις να επισκέπτεται τα γυρίσματα της ταινίας «Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Το ζευγάρι συναντήθηκε ξανά σε έναν φιλανθρωπικό χορό για την Ημέρα των Ευχαριστιών στην Καλιφόρνια και κατέληξαν να περάσουν τις γιορτές μαζί.

Το 1958, η σχέση τους δημοσιοποιήθηκε, αφού ένας αρθρογράφος από το Σικάγο δημοσίευσε μια περιγραφή της σχέσης του Ντέιβις και της Νόβακ, ισχυριζόμενος ότι σύντομα θα μπορούσαν να παντρευτούν. Η Νόβακ αρνήθηκε αυτή την πληροφορία και λίγες μέρες αργότερα, ο Ντέιβις παντρεύτηκε τη Λόρεϊ Γουάιτ. Η σχέση τους κράτησε μόνο ένα χρόνο.

Διαβάστε επίσης:

