«Όταν την είδα σε ηλικία 16 ετών είχα μείνει άναυδη»: Η αφιέρωση της Βίσση στη Μαρινέλλα (Video)

Με φωτογραφίες της Μαρινέλλας να παίζουν στο backround της σκηνής έκανε η Άννα Βίσση την έναρξη του προγράμματός της στο Hotel Ερμού, το βράδυ του Σαββάτου.

«Είμαι πολύ συγκινημένη και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε λίγο, αλλά τώρα θέλω να αφιερώσουμε αυτή τη στιγμή όλοι να θυμηθούμε κάτι για αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε, για την Μαρινέλλα μιλάω» είπε.

«Τη λατρέψαμε, είμαι μία από εσάς που όταν την είδα σε ηλικία 16 ετών είχα μείνει άναυδη. Την θαύμαζα. Έφυγε σήμερα ένας ζωντανός θρύλος και από εδώ και πέρα πιστεύω θα θυμόμαστε έναν θρύλο. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα, κατάφερε πολλά στη ζωή της. Για μένα ήταν πρότυπο και πιστεύω για πολλές γυναίκες και πολλούς ανθρώπους, που χωρίς πολλά εφόδια, πέτυχε τα πάντα και διήρκεσε. Έφυγε στα 88 της», πρόσθεσε φανερά συγκινημένη.

»Θαυμάζω τους ανθρώπους που κρατάνε γιατί είναι πιστοί σε αυτό που τους όρισε η φύση. Την θαυμάζουμε όλοι μας. Λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε, όλοι θα φύγουμε, αλλά έφυγε άδικα και με άδικο τρόπο, το θυμάστε, σε ένα εμβληματικό θέατρο. Ίσως αυτό ήταν το μόνο ωραίο. Ας την αποχαιρετήσουμε όλοι απόψε. Ας αφιερώσουμε τη βραδιά σε εκείνη, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και στη διάρκεια θα την τραγουδήσουμε κιόλας», πρόσθεσε η Άννα Βίσση.

