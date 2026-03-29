search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 10:42
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.03.2026 09:49

«Όταν την είδα σε ηλικία 16 ετών είχα μείνει άναυδη»: Η αφιέρωση της Βίσση στη Μαρινέλλα (Video)

Με φωτογραφίες της Μαρινέλλας να παίζουν στο backround της σκηνής έκανε η Άννα Βίσση την έναρξη του προγράμματός της στο Hotel Ερμού, το βράδυ του Σαββάτου.

«Είμαι πολύ συγκινημένη και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε λίγο, αλλά τώρα θέλω να αφιερώσουμε αυτή τη στιγμή όλοι να θυμηθούμε κάτι για αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε, για την Μαρινέλλα μιλάω» είπε.

«Τη λατρέψαμε, είμαι μία από εσάς που όταν την είδα σε ηλικία 16 ετών είχα μείνει άναυδη. Την θαύμαζα. Έφυγε σήμερα ένας ζωντανός θρύλος και από εδώ και πέρα πιστεύω θα θυμόμαστε έναν θρύλο. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα, κατάφερε πολλά στη ζωή της. Για μένα ήταν πρότυπο και πιστεύω για πολλές γυναίκες και πολλούς ανθρώπους, που χωρίς πολλά εφόδια, πέτυχε τα πάντα και διήρκεσε. Έφυγε στα 88 της», πρόσθεσε φανερά συγκινημένη.

»Θαυμάζω τους ανθρώπους που κρατάνε γιατί είναι πιστοί σε αυτό που τους όρισε η φύση. Την θαυμάζουμε όλοι μας. Λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε, όλοι θα φύγουμε, αλλά έφυγε άδικα και με άδικο τρόπο, το θυμάστε, σε ένα εμβληματικό θέατρο. Ίσως αυτό ήταν το μόνο ωραίο. Ας την αποχαιρετήσουμε όλοι απόψε. Ας αφιερώσουμε τη βραδιά σε εκείνη, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και στη διάρκεια θα την τραγουδήσουμε κιόλας», πρόσθεσε η Άννα Βίσση.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρας σε Συρίγο: «Καλός είμαι, δεν είμαι μ@λ… – Κατάλαβες;» (Video)

Συγκινεί η Σίσσυ Χρηστίδου: «Ακόμη δεν μπορώ να ακούσω τα φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου»

Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Νταλάρας, Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, Μούσχουρη, Γλυκερία, Αρβανιτάκη και σύσσωμο το ελληνικό τραγούδι αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογικά σενάρια ακόμα και από την Καθημερινή

MEDIA

Το συγκινητικό «αντίο» της Finos Film στη Μαρινέλλα – «Τα λόγια είναι περιττά…»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δίκη Τεμπών: Αναγνωρίζει πρόβλημα ταξιθεσίας, όχι πρόβλημα εγκαταστάσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Αυτό το “σε λίγο” δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας μουσικής του 34χρονου που πέθανε στα Λιμανάκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Τσίπρας - Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Δεύτερο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ και ιρανικοί πύραυλοι κατά Ντουμπάι - 2500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ» - Τελεσίγραφο ως τη Δευτέρα από το Ιράν για τα αμερικανικά πανεπιστήμια, όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3