Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου» (Video)

Μια πιο προσωπική πλευρά της θέλησε να δείξει η Ζόζεφιν μέσα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», όπου μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Νίνο, αλλά και για όσα έχουν αλλάξει μέσα της το τελευταίο διάστημα.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε πως η επαναπροσέγγιση ξεκίνησε από την ίδια, παραδεχόμενη τα λάθη της: «Η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ την προσπάθεια. Είπα συγγνώμη, έφταιγα και δέχτηκα το λάθος μου. Γενικά μου αρέσει να εξελίσσομαι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και όταν έχω άδικο να λέω συγγνώμη. Είχα φερθεί εγωιστικά και είχα κάποια πράγματα του χαρακτήρα μου που δεν ήταν… Τα άλλαξα, τέλος πάντων. Νομίζω πως όταν υπάρχει αληθινή αγάπη και καθαρό τοπίο και μια αληθινή κουβέντα που βγαίνει από την ψυχή σου, δεν μπορεί ο άλλος να μη σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία».

Όπως αποκάλυψε, η διαδικασία δεν ήταν άμεση: «Έχει περάσει πολύς καιρός από το πρώτο μήνυμα που του έστειλα. Έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω. Η κατάκτηση άργησε λίγο, έγινε το 2025».

Μάλιστα, δεν δίστασε να εκφραστεί με απόλυτη βεβαιότητα για τα συναισθήματά της: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου. Του το λέω. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Δεν ξέρω τι λέει εκείνος, ρωτήστε τον».

Αναφερόμενη στη σχέση τους, μίλησε και για τα χαρακτηριστικά που τους καθορίζουν: «Το ελάττωμά του είναι ότι δεν του αλλάζεις γνώμη με τίποτα. Το δικό μου είναι πως είμαι απότομη μερικές φορές. Παλιά ήμουν πολύ απότομη και μου το τόνισε εκείνος, μου έλεγε: “Γιατί μου μιλάς έτσι;”. Η μαμά μου μου έχει πει ότι το έχω βελτιώσει στο 80%».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία τους στο νέο τους τραγούδι, δείχνοντας τον θαυμασμό της: «Νομίζω ότι είναι ένα από τα τραγούδια-σταθμός για εμένα. Ένα τραγούδι που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο στην καριέρα μου. Είμαι περήφανη που ο Νίνο γράφει τέτοια τραγούδια, γιατί έγραψε και τη μουσική και τον στίχο και αυτό θαυμάζω σε αυτόν. Την καλλιτεχνικότητά του τη βγάζει στο 100% σε όλα».

Σε πιο φορτισμένο τόνο, η Ζόζεφιν αναφέρθηκε και στην απώλεια της γιαγιάς της: «Θα είναι για πάντα μέσα μου, δεν θα φύγει ποτέ. Με βάφτισε, μου έμαθε να μαγειρεύω, ήταν σαν δεύτερη μαμά μου. Πιστεύω ότι έφυγε έτσι όπως ήθελε, στη θάλασσα. Τη μέρα της κηδείας είδα μια σπάνια πεταλούδα, λένε ότι είναι οι ψυχές που μας λένε “Έφυγα και είμαι μια χαρά”».

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Δημοσίευσαν νέα φωτογραφία μάζι (Photo)

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απάντηση στην κριτική Μουκίδη και Μικρούτσικου και η ευχή στον Ακύλα

Συρίγος για τη δίκη των Τεμπών: «Μπάζωσαν τους νεκρούς τώρα μπαζώνουν και τους ζωντανούς» (Video)