Συρίγος για τη δίκη των Τεμπών: «Μπάζωσαν τους νεκρούς τώρα μπαζώνουν και τους ζωντανούς» (Video)

Την αγανάκτησή του για όσα εκτυλίχθηκαν κατά την έναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη εξέφρασε ο Νίκος Συρίγος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»

«Ορισμένα πράγματα σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να γίνονται διαρκώς κατά λάθος. Ο Φλωρίδης από την αρχή της αυτής της ιστορίας μέχρι σήμερα συνεχίζει στο ίδιο βιολί με το να λέει ψέματα. Όλοι αυτοί που έπρεπε να ασχοληθούν με αυτή τη δίκη αφού μπάζωσαν τους νεκρούς τώρα μπαζώνουν και τους ζωντανούς», τόνισε ο δημοσιογράφος του Mega, παρακολουθώντας βίντεο με τις δηλώσεις Καρυστιανού.

«Οι συνθήκες που πήγε να ξεκινήσει η δίκη είναι συνθήκες που κάνουν τους γονείς ακόμα πιο αγανακτισμένους και ακόμα πιο έξαλλους. Γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, που ψάχνουν απέναντι σε θεούς και δαίμονες να βρουν το δίκιο τους και δεν το βρίσκουν», πρόσθεσε ο Νίκος Συρίγος.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που διαρκώς βάζει εμπόδια και αυτό δεν είναι το αποκορύφωμα, έχουμε να δούμε πολλά ακόμα», πρόσθεσε.

«Πρέπει να καταλάβουν οι υπόλοιποι γονείς ότι ο εχθρός δεν είναι η Καρυστιανού ούτε αν η Μαρία Καρυστιανού κάνει κόμμα, ο εχθρός είναι αυτοί που κυβερνούν», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα στους συγγενείς των θυμάτων.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι «σκασμένος»: «Κλαίει με το παραμικρό», λόγω της οικογενειακής κρίσης με τον γιο του, Μπρούκλιν

Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειές της με το σώμα της και τη σχέση της με τον καθρέφτη της

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Βγείτε στους δρόμους στις 28 Μαρτίου» – Το κάλεσμα για τη διαδήλωση που φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ



