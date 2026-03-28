ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 12:27
28.03.2026 11:22

Συρίγος για τη δίκη των Τεμπών: «Μπάζωσαν τους νεκρούς τώρα μπαζώνουν και τους ζωντανούς» (Video)

28.03.2026 11:22
Την αγανάκτησή του για όσα εκτυλίχθηκαν κατά την έναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη εξέφρασε ο Νίκος Συρίγος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»

«Ορισμένα πράγματα σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να γίνονται διαρκώς κατά λάθος. Ο Φλωρίδης από την αρχή της αυτής της ιστορίας μέχρι σήμερα συνεχίζει στο ίδιο βιολί με το να λέει ψέματα. Όλοι αυτοί που έπρεπε να ασχοληθούν με αυτή τη δίκη αφού μπάζωσαν τους νεκρούς τώρα μπαζώνουν και τους ζωντανούς», τόνισε ο δημοσιογράφος του Mega, παρακολουθώντας βίντεο με τις δηλώσεις Καρυστιανού.

«Οι συνθήκες που πήγε να ξεκινήσει η δίκη είναι συνθήκες που κάνουν τους γονείς ακόμα πιο αγανακτισμένους και ακόμα πιο έξαλλους. Γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, που ψάχνουν απέναντι σε θεούς και δαίμονες να βρουν το δίκιο τους και δεν το βρίσκουν», πρόσθεσε ο Νίκος Συρίγος.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που διαρκώς βάζει εμπόδια και αυτό δεν είναι το αποκορύφωμα, έχουμε να δούμε πολλά ακόμα», πρόσθεσε.

«Πρέπει να καταλάβουν οι υπόλοιποι γονείς ότι ο εχθρός δεν είναι η Καρυστιανού ούτε αν η Μαρία Καρυστιανού κάνει κόμμα, ο εχθρός είναι αυτοί που κυβερνούν», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα στους συγγενείς των θυμάτων.

«Καμία πληροφόρηση» της κυβέρνησης για νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενόχληση Γιασικεβίτσιους με δημοσιογράφο που πάσχιζε να διαβάσει ερώτηση από κινητό: «Πήγατε σε σχολή;… Είναι φυσιολογικό αυτό;» (Video)

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Δημοσίευσαν νέα φωτογραφία μάζι (Photo)

Ζαχαριάδης κατά Φλωρίδη: «Μόνο αηδία και ντροπή προκαλεί ο δημόσιος λόγος του Υπουργού Δικαιοσύνης»

Έλενα Χριστοπούλου για τη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θα έρθει η ώρα να μιλήσω» (Video)

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

Τραμπ: «Διαπραγματευόμαστε, αλλά πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ» - Επίθεση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ - Ένας νεκρός στο Ισραήλ από ιρανικό πλήγμα - Όλες οι εξελίξεις

Φρίκαραν και στη ΝΔ με την αντιαριστερή... ιερεμιάδα του Πλεύρη

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 12:27
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καμία πληροφόρηση» της κυβέρνησης για νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ενόχληση Γιασικεβίτσιους με δημοσιογράφο που πάσχιζε να διαβάσει ερώτηση από κινητό: «Πήγατε σε σχολή;… Είναι φυσιολογικό αυτό;» (Video)

LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Δημοσίευσαν νέα φωτογραφία μάζι (Photo)

