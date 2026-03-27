search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 16:43
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.03.2026 15:00

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Βγείτε στους δρόμους στις 28 Μαρτίου» – Το κάλεσμα για τη διαδήλωση που φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ

robert-de-niro

Σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο καλεί τους Αμερικανούς πολίτες σε μαζικές κινητοποιήσεις το Σάββατο 28 Μαρτίου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων «No Kings» (Όχι στους βασιλιάδες).

Στο κάλεσμά του για τη διαδήλωση, ο Ντε Νίρο εξαπολύει ακόμη μία σφοδρή επίθεση στον Τραμπ και αναφέρει: «Όταν ο ψυχικά διαταραγμένος, παράφρων βασιλιάς Γεώργιος και το καταπιεστικό κοινοβούλιό του απειλούσαν τις ελευθερίες και το πνεύμα των Αμερικανών, δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια ούτε απλώς παραπονιόμασταν.

Βγήκαμε στους δρόμους και έτσι γεννήθηκε η χώρα μας. Τώρα, 250 χρόνια μετά, υπάρχει ένας ακόμη ηγέτης και τύραννος. Ένας διεφθαρμένος επίδοξος βασιλιάς και ένα άτολμο Κογκρέσο που θέλουν να εμπλακούν σε παράλογους ξένους πολέμους και να καταπατήσουν τις ελευθερίες μας στο εσωτερικό».

Όπως αναφέρει ο Ντε Νίρο, «δεν λειτούργησε τότε και δεν θα λειτουργήσει ούτε τώρα, αλλά μόνο αν τους σταματήσουμε».

«Σας καλώ να ενωθείτε μαζί μου και με εκατομμύρια συμπολίτες μας στη μη βίαιη διαδήλωση “No Kings” το Σάββατο 28 Μαρτίου. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για να βρείτε, να συμμετάσχετε εθελοντικά ή να διοργανώσετε μια διαμαρτυρία κοντά σας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ξανά την Αμερική λογική. Τα λέμε στις 28. Ευχαριστώ», καταλήγει ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης:

Duffy: Η επιτυχία, η απαγωγή, ο βιασμός και η εξαφάνιση – Νέο ντοκιμαντέρ με τη συγκλονιστική ιστορία της

Βρεττός: Πρώτες δηλώσεις μετά την επίθεση από θαμώνα στην Κύπρο – «Προσπάθησα να μη βγει το θέμα στη δημοσιότητα» (Video)

Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο: «Είμαι ερωτευμένη, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε

thailand-kausima
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Ουρές στα πρατήρια καυσίμων – Με τα μπιτόνια ανά χείρας οι πολίτες, καθώς οι τιμές εκτοξεύονται (Video)

block-sti-via_2703_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Block στη βία»: Συνέδριο στις Σέρρες για την ανήλικη παραβατικότητα

pierrakakis-eurogroup-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ευρώπη και Βρετανία θα μας παρακαλάνε για ενέργεια» λέει Ρώσος αξιωματούχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

gaza_israel_idf_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα πρόθυρα κατάρρευσης ο στρατός του Ισραήλ - Παρακαλάνε για εφέδρους, επίθεση της αντιπολίτευσης σε Νετανιάχου

ANT1+ PLATFORM
MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

mitsotakis anna odusseas famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3