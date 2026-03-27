Σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο καλεί τους Αμερικανούς πολίτες σε μαζικές κινητοποιήσεις το Σάββατο 28 Μαρτίου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων «No Kings» (Όχι στους βασιλιάδες).

Στο κάλεσμά του για τη διαδήλωση, ο Ντε Νίρο εξαπολύει ακόμη μία σφοδρή επίθεση στον Τραμπ και αναφέρει: «Όταν ο ψυχικά διαταραγμένος, παράφρων βασιλιάς Γεώργιος και το καταπιεστικό κοινοβούλιό του απειλούσαν τις ελευθερίες και το πνεύμα των Αμερικανών, δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια ούτε απλώς παραπονιόμασταν.

Βγήκαμε στους δρόμους και έτσι γεννήθηκε η χώρα μας. Τώρα, 250 χρόνια μετά, υπάρχει ένας ακόμη ηγέτης και τύραννος. Ένας διεφθαρμένος επίδοξος βασιλιάς και ένα άτολμο Κογκρέσο που θέλουν να εμπλακούν σε παράλογους ξένους πολέμους και να καταπατήσουν τις ελευθερίες μας στο εσωτερικό».

Όπως αναφέρει ο Ντε Νίρο, «δεν λειτούργησε τότε και δεν θα λειτουργήσει ούτε τώρα, αλλά μόνο αν τους σταματήσουμε».

«Σας καλώ να ενωθείτε μαζί μου και με εκατομμύρια συμπολίτες μας στη μη βίαιη διαδήλωση “No Kings” το Σάββατο 28 Μαρτίου. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για να βρείτε, να συμμετάσχετε εθελοντικά ή να διοργανώσετε μια διαμαρτυρία κοντά σας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ξανά την Αμερική λογική. Τα λέμε στις 28. Ευχαριστώ», καταλήγει ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός.

