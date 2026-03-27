Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειές της με το σώμα της και τη σχέση της με τον καθρέφτη της 

Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειες που έχει σχετικά με το σώμα της, αποκαλύπτοντας ότι συχνά περίμενε να δει στον καθρέφτη κάτι διαφορετικό από τον πραγματικό της εαυτό.

Η σταρ του Χόλιγουντ, σε συνέντευξη που παραχώρησε, περιέγραψε τις σκέψεις που την κατακλύζουν όταν αντικρίζει την εικόνα της στον καθρέφτη, λέγοντας: «Κάποιες μέρες κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες απλώς: “Καθόλου άσχημα”». Όμως, όπως παραδέχτηκε, υπάρχουν και πιο δύσκολες μέρες: «Και κάποιες άλλες μέρες κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες: “Τι;” Και εγώ περνούσα μια τέτοια μέρα».

Η διάσημη ηθοποιός έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την καθημερινότητά της: «Και ξέρεις, πώς έχεις εκείνο το μαγιό που κρατάς για τις “ιδανικές” μέρες, σε περίπτωση που νιώσεις καλά; Και μετά έχεις και το άλλο, που σε καλύπτει ό,τι κι αν γίνει; Ε, εγώ κατά λάθος πήρα μαζί μου το “ιδανικό” μαγιό, το οποίο τελικά έπρεπε να φορέσω σε μια “Τι;” μέρα. Ήμουν έτοιμη να περάσω μια υπέροχη μέρα με την οικογένειά μου. Και θα ήμουν μπροστά σε αγνώστους, και οι άνθρωποι έχουν τηλέφωνα. Και όλα αυτά».

Η ίδια εξήγησε στη συνέχεια πώς αντιμετώπισε την κατάσταση, λέγοντας: «Αλλά η οικογένειά μου με περίμενε. Και κοίταξα και είπα απλώς: “Τι;” Και μετά ξανακοίταξα και είπα: “Είσαι 43”. Και κοιτώντας ένα σώμα 43 ετών, σκέφτηκα: “Ωραίο”».

Anne Hathaway, 43, reveals her anxiety over body dysmorphia as she shares very candid story — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 27, 2026

«Περίμενα να δω στον καθρέφτη κάτι που δεν είμαι»

Σχολιάζοντας την αίσθηση της ανασφάλειας, η Αν Χάθαγουεϊ εξήγησε: «Όταν περίμενα να δω κάτι που δεν είμαι, ένιωσα ανασφάλεια. Αλλά όταν κοίταξα αυτό που πραγματικά είναι, ήμουν εντάξει με αυτό. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις πως η ανησυχία πρέπει να προορίζεται για τα πραγματικά σημαντικά πράγματα».

Κλείνοντας, η Αν Χάθαγουεϊ αναφέρθηκε στη ζωή και την ωρίμανση: «Νομίζω ότι πολύ συχνά οι συζητήσεις για τη γήρανση υποθέτουν ότι το πρώτο κομμάτι της ζωής είναι το πιο ευτυχισμένο και το πιο πλήρες, και δεν πιστεύω απαραίτητα ότι αυτό είναι αλήθεια. Δεν περίμενα να βρω μια άλλη ταχύτητα στα σαράντα».

