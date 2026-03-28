Πάτρας σε Συρίγο: «Καλός είμαι, δεν είμαι μ@λ… – Κατάλαβες;» (Video)

Για την επιλογή του να απομακρυνθεί από την ενημέρωση, αλλά και για τις αλλαγές στην εκπομπή του μίλησε ο Θανάσης Πάτρας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Ο Νίκος Συρίγος ρώτησε τον παρουσιαστή για το αν πρέπει να είναι τόσο καλό παιδί στην τηλεόραση, με τον Θανάση Πάτρα να απαντά: «Ρε Θανάση, μήπως είσαι πολύ καλό παιδί για την τηλεόραση; Μήπως τελικά δεν πρέπει να είσαι τόσο καλό παιδί;».

«Το σκεφτόμουν που άκουγα τη Σίσσυ πριν. Παιδιά, καλός είμαι, δεν είμαι μαλ… Κατάλαβες; Να τελειώνει η κουβέντα εδώ πέρα, μέχρι εκεί. Το καλός με το άλλο που σας είπα, απέχει έτη φωτός. Δεν έχω υπάρξει ποτέ μου το άλλο. Είναι τιμητικό να λένε ότι είσαι καλός, χαίρομαι πάρα πολύ», απάντησε.

Ο Θανάσης Πάτρας αναφέρθηκε στην επαγγελματική του διαδρομή και τη μετάβασή του στην ψυχαγωγία. «Ήθελα να συνεχιστεί η εκπομπή του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1 και μετά ήρθε η πρόταση για την ψυχαγωγική εκπομπή το μεσημέρι στο Open. Ήθελα τελείως να βγω από την ενημέρωση. Ήθελα να δώσω χαρά στον εαυτό μου καταρχάς. Είχα και μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι σε προσωπικό επίπεδο και ήθελα να δώσω χαρά σε εμένα», εξήγησε.

«Προσωπικά μου έκανε πάρα πολύ καλό. Είμαι χαρούμενος, χωρίς να σημαίνει ότι αν παραστεί ανάγκη ή αν γίνει μια πρόταση και μπορώ να κάνω ενημερωτική εκπομπή, δεν θα την κάνω. Αποσυμπιέζεις στην ψυχαγωγία και μετά βλέπεις τι θα κάνεις», πρόσθεσε.

Για την αλλαγή ώρας

Για την αλλαγή ώρας της εκπομπής από τη μεσημεριανή στη βραδινή ζώνη, αποκάλυψε: «Με κάλεσε ο Θέμης Μάλλης, κάναμε μια άρτια συζήτηση σε επίπεδο αριθμών και σχεδίου. Με τον Θέμη δεν είχα ξανασυνεργαστεί. Έχει ένα όραμα που μπορεί να μας βγει σε πολύ καλό».

«Πάντα έχεις δεύτερες σκέψεις, γιατί θεωρείς ότι αυτό που κάνεις αρέσει, ότι πάει καλά. Βγαίνεις από τη ρουτίνα σου, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα του “πάμε να κάνουμε το άλλο”», πρόσθεσε.

Ο Θανάσης Πάτρας εξήγησε, υπήρξαν συγκεκριμένες διασφαλίσεις πριν προχωρήσει η αλλαγή: «Συζητήσαμε, διασφαλίσαμε κάποια πράγματα, δηλαδή ότι θα παραμείνει ίδια η ομάδα και ότι θα λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε. Ο Θέμης είπε ότι του αρέσει η εκπομπή και ότι το βράδυ θα είναι ακόμα καλύτερα».

»Ήταν ένα αγχώδες δίβδομαδο, γιατί βγαίνεις από τη ρουτίνα, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είναι αναβάθμιση ούτε υποβάθμιση, είναι αναβάπτιση. Το πρώτο δείγμα ήταν θετικό, άρα αυτό που σκεφτόταν ο Θέμης ήταν σωστό».

