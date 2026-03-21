search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 20:08
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Open: Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα με τον Θανάση Πάτρα

Στο Σαββατοκύριακο μετακόμισε ο Θανάσης Πάτρας με την ομάδα του και από την Κυριακή 22/3 στις 19:50 παρουσιάζουν την Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα. Μετά από την καθημερινή εκπομπή του Open, αναλαμβάνουν ένα τρίωρο νέο project.

Η επίσημη ανακοίνωση του Open

Οι Κυριακές μας αλλάζουν και γεμίζουν χρώμα, χαμόγελο και αισιοδοξία! Ο Θανάσης Πάτρας και η παρέα του έρχονται για να διώξουν την κυριακάτικη μελαγχολία και να μας προσφέρουν τρίωρη και λαχταριστή «Ψυχαγωγία…. Κυριακάτικα».

Την Κυριακή, 22 Μαρτίου στις 19:50 στο OPEN η αγαπημένη μας παρέα φοράει τα βραδινά της και είναι εδώ με ανανεωμένη διάθεση! Ο Θανάσης Πάτρας μαζί με τον Γιώργο Κρικοριάν και την Άννα Ζηρδέλη μας καλωσορίζουν στο βραδινό πλατό τους και μας υπόσχονται πολύ κέφι, χαρά και μοναδικές εκπλήξεις.

Με κεραίες… πάντα ανοιχτές σε ό,τι συμβαίνει στην τηλεόραση, στα social media, στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου, σχολιάζουν, δοκιμάζουν, υιοθετούν ή απορρίπτουν κάθε νέο trend με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Και φυσικά, δεν είναι μόνοι! Μαζί με την πάντα ενημερωμένη Ναταλία Ανδρικοπούλου, ρίχνουν φως στα παρασκήνια της τηλεόρασης, ενώ δεν λείπουν τα παιχνίδια, οι ανατροπές και οι αυθόρμητες στιγμές που κάνουν κάθε εκπομπή μοναδική! Ακόμα υπέροχοι καλεσμένοι, αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της showbiz και όχι μόνο. Με αποκαλύψεις για όλα όσα δε γνωρίζουμε για αυτούς και τους απολαμβάνουμε σε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

Η διάθεση αλλάζει, ο ρυθμός ανεβαίνει, το άγχος της καθημερινότητας κάνει για λίγο στην άκρη… Γιατί είναι ώρα για χαμόγελα, είναι ώρα για ανεμελιά, είναι ώρα για «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα»!

«Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» με τον Θανάση Πάτρα, Πρεμιέρα Κυριακή 22 Μαρτίου στις 19:50 στο OPEN.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Παρασκευής: Του …Χαμπέα στην prime time – Χωρίς αντίπαλο το Σόι σου, ξεπέρασε το 25% σε τέταρτο

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Δικαίωση για τους New York Times: Δικαστής μπλόκαρε τους περιορισμούς Τραμπ στον Τύπο στο Πεντάγωνο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
usa israel iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος στην Ντιμόνα, κοντά σε πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ – Τις ΗΠΑ «δείχνει» ο IDF για τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ, live οι εξελίξεις

starmer xristodoulidis 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ο Στάρμερ δήλωσε στον Χριστοδουλίδη ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις

kalpakis syriza – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλπάκης: Ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού πόλου στο υπό αναδιάταξη πολιτικό σκηνικό – Ο Τσίπρας έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα

aimodosia aristotelous 1
ΥΓΕΙΑ

Αιμοδοσία και εθελοντισμός: Η γιορτή του Open School Days με τη συμμετοχή του ΕΚΕΑ και 44 σχολείων, στην Αριστοτέλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Missles
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

thessniki_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

kardiaki-aneparkeia_2701_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3