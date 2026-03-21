Τηλεθέαση Παρασκευής: Του …Χαμπέα στην prime time – Χωρίς αντίπαλο το Σόι σου, ξεπέρασε το 25% σε τέταρτο

Άχαστο αποδείχτηκε για πολλοστή φορά το Σόι Σου. Η οικογενειακή σειρά του Alpha πήρε την πρωτιά ξανά στους πίνακες τηλεθέασης της Παρασκευής, σημειώνοντας 22,5% στο δυναμικό κοινό και 22,1 στο σύνολο στο νέο επεισόδιο και 19,4% και 18,6% αντίστοιχα στο επεισόδιο που προβλήθηκε αμέσως μετά σε επανάληψη.

Σύμφωνα με τους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen, το τηλεοπτικό κοινό δεν άλλαξε κανάλι. Παρέμεινε στον Alpha για να παρακολουθήσει επανάληψη το Μπαμπά, σ’ αγαπώ που σημείωσε 14,6% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω τον Εκατομμυριούχο με στο 10,7% στο δυναμικό και 12,7% στο σύνολο.

