Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “«Σκηνές άγριας Δύσης» από Ζωή και Καρυστιανού”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Αναξιόπιστα οι προγνώσεις καιρού και το 112”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι όροι δόμησης με ένα κλικ”

ΕΣΤΙΑ: “Ομοφυλογένεια, παιδιά χωρίς μάνα ή πατέρα”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Στον εφιάλτη της επόμενης κίνησης”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Με κάμερες οι εξετάσεις οδήγησης”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους! Ξεσηκωμός παντού ενάντια στην ελληνική εμπλοκή”

ΤA NEA: “Τι δείχνουν οι κυλιόμενες μετρήσεις”

ΚONTRA: “Απόφαση για επιδοτήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Λογαριασμό για 6+3 μέτρα κάνει η κυβέρνηση”

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε το «Σόι σου» την Πέμπτη (19/3)

Mega, Open και ΕΡΤ3 «είδαν» θετικό πρόσημο στις μεταβολές μεριδίων τηλεθέασής τους την Πέμπτη (19/3) – Ακλόνητος ο Alpha

Tο σπίτι που… κινείται, οι… σφύριξαν κι έληξε «Βίλατζ Λιμπερταδόρες», οι Σούπερ Ήρωες, η Βίκυ Φλέσσα, τα Όσκαρ και τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ



