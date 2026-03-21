Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “«Σκηνές άγριας Δύσης» από Ζωή και Καρυστιανού”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Αναξιόπιστα οι προγνώσεις καιρού και το 112”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι όροι δόμησης με ένα κλικ”
ΕΣΤΙΑ: “Ομοφυλογένεια, παιδιά χωρίς μάνα ή πατέρα”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Στον εφιάλτη της επόμενης κίνησης”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Με κάμερες οι εξετάσεις οδήγησης”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους! Ξεσηκωμός παντού ενάντια στην ελληνική εμπλοκή”
ΤA NEA: “Τι δείχνουν οι κυλιόμενες μετρήσεις”
ΚONTRA: “Απόφαση για επιδοτήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Λογαριασμό για 6+3 μέτρα κάνει η κυβέρνηση”
