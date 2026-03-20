Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε το «Σόι σου» την Πέμπτη (19/3)

Το χθεσινό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» -απίθανο σεναριακά για μια ακόμη φορά-, έστειλε τον δείκτη τηλεθέασης πάνω από το 10%, πιο σωστά πολύ κοντά στο 11%, και τέλος πάντων κατάφερε να προσελκύσει την προσοχή 1.083.000 τηλεθεατών.

Κοντά στο εκατομμύριο ήταν οι τηλεθεατές οι οποίοι συγκεντρώθηκαν, επίσης στον Alpha, για το επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Στο τρίτο σκαλοπάτι ήταν ο «Άγιος έρωτας», με τηλεθέαση σχεδόν αναλλοίωτη από την Τετάρτη – δείκτης σταθερότητας.

Η τηλεοπτική κάλυψη του -κρίσιμου- αγώνα Μπέτις-ΠΑΟ για το Europa League, με το βαρύ για την αθηναϊκή ομάδα αποτέλεσμα, ήταν το τέταρτο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Στη 10άδα επανήλθε και το κεντρικό δελτίο του Mega, προσπερνώντας εκείνο του Alpha, χάρη στο οποίο το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς εξασφάλισε εκπροσώπηση στις μισές διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης.

