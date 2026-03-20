Απολαυστικό βίντεο του Τζίμι Φάλον για το «άκυρο» που έφαγε ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ – Μέσα και η Ελλάδα

Δεν προλάβαινε να μετράει τα «όχι» που εισέπραξε ο Ντόναλντ Τραμπ από τους συμμάχους του, όταν ζήτησε βοήθεια για τα Στενά του Ορμούζ, ο Τζίμι Φάλον.

Ο γνωστός showman μάλιστα έκανε και ένα ρυθμικό ποιηματάκι, στο οποίο περιλαμβάνεται και το «όχι» της Ελλάδας, αποδεικνύοντας ότι έχει φτάσει τη σάτιρα σε άλλο επίπεδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ να στείλουν πολεμικά πλοία για να τον βοηθήσουν να ξεμπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, αλλά δίχως αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να εξοργιστεί, παρότι δεν είχε ανακοινώσει την επιχείρηση κατά του Ιράν στους συμμάχους.

Ο χαρισματικός κωμικός, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Τραμπ, παρά το «δυναμικό» προφίλ που φιλοτεχνεί, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά από διπλωματικά «άκυρα» από παραδοσιακούς συμμάχους, τους οποίους πάντως περιφρονούσε εμφατικά και ο Τζίμι Φάλον δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

