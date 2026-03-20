ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 14:20
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα του «Buongiorno» (Video)

Σε δάκρυα ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο πλατό του «Buonjiorno» με αφορμή την αναφορά που έκανε ο Μίλτος Πασχαλίδης στον θάνατο του αδερφού του, Θάνου.

«Αφιέρωσα στον Αλέξη Τσίπρα το φινάλε της συναυλίας μου για τη στάση που κράτησε στον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου. Θα μου επιτρέψετε να μη σας πω τι εννοώ με αυτό. Ήταν πάντως αξιοπρεπέστατη και συγκινητική και την εκτίμησα πάρα πολύ» είπε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης, με τον παρουσιαστή να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Ανδρέα μου, να σου κάνω μια αγκαλιά. Του ήρθε απότομο γι’ αυτό» είπε η Φαίη Σκορδά, προσπαθώντας να τον ηρεμήσει.

ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν πολύ δεμένος με τον αδερφό του, Θάνο, και ο θάνατός του του έχει στοιχίσει. ταν γίνονται αναφορές στο όνομά του συγκινείται και βουρκώνει, όμως αυτή τη φορά δεν μπόρεσε μην κλάψει.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ανδρέας Μικρούτσικος συγκινείται μετά από αναφορά στο όνομα του αδερφού του, καθώς οι δυο τους ήταν πολύ δεμένοι και ο θάνατός του, του έχει στοιχίσει.

Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου του 2019, σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

endless

wild-horse-5
charitsis
senegali-tropaio-stratos
toubaki-strofalis-new
stegastika daneia 77- new
Missles
Charles De Gaulle Faliro
karystianou- tsipras- polakis- androylakis- new
naini_khamenei_new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

endless

wild-horse-5
charitsis
