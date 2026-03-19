Η γνωστή τριάδα σειρών συνέχισε την… κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (18/3)

Η πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις θυμίζει κάτι από το «μία σου και μία μου». Χθες ήταν η σειρά… της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να «ψηφιστεί» δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας.

Το «Να μ’ αγαπάς», έπειτα από το 10,3% και το εκατομμύριο (και κάτι ψιλά) τηλεθεατών που «χτύπησε» την Τρίτη, στο τηλεβαρόμετρο της Τετάρτης ήταν δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα, με επίδοση ελάχιστα μικρότερη από εκείνη του «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Τρίτος σε δημοφιλία -σταθερά- ήταν ο «Άγιος έρωτας».

Με μια ματιά στις τηλεθεαματικότητες των τριών σίριαλ δημιουργείται η αίσθηση ότι όσοι παρακολούθησαν το «Να μ’ αγαπάς», συνέχισαν στο «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και σε αυτούς προστέθηκαν και άλλοι -για την ακρίβεια άλλοι 23.000 τηλεθεατές-, και από εκείνους περί τους 100.000 άλλαξαν κανάλι όταν άρχισε ο «Άγιος έρωτας».

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας ότι ο «Άγιος έρωτας», παρότι χθες είχε απέναντι του το θεαματικό Λίβερπουλ-Γαλατασαράι, κατάφερε τηλεθέαση περισσότερη από εκείνη της Τρίτης.

Στη θέση της ήταν η «Ράδιο αρβύλα» με σταθερή τηλεθέαση -και τάση ανόδου- και έκανε σετ στις θέσεις 4 και 5 του Top 10 με το «Grand Hotel», το οποίο, σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, είχε βελτιωμένη επίδοση.

Στη δεκάδα της ημέρας πέρασε το κεντρικό δελτίο του Mega, το οποίο ισοβάθμησε με το «Deal». Από τις καραμπόλες στον ανταγωνισμό βρέθηκε εκτός διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

