Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha και την Τετάρτη (18/3) – Επίδοση αλα Φεβρουαρίου για την ΕΡΤ1

Η ανεβασμένη συγκέντρωση τηλεθεατών στην μεσημεριανοαπογευματινή και τη νυχτερινή ζώνη (λόγω ταινίας) προγράμματος της ΕΡΤ1 χθες, χάρισε στο κανάλι μερίδιο 5,2% ποσοστό που είχε να δει ο σταθμός από τις 16 Φεβρουαρίου.

Επίσης, το Open «χτύπησε» ένα 6%,κυρίως χάρη στην συγκέντρωση τηλεθεατών που κατέγραψε η Nielsen από νωρίς το πρωί έως τις παρυφές του prime time του σταθμού.

Σε σχέση με την επίδοση του, της προηγούμενης ημέρας, το μερίδιο του αυξήθηκε σχεδόν κατά μια ποσοστιαία μονάδα.

Ο Alpha διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στις τηλεπροτιμήσεις, αλλά με απώλειες (1%), σε σχέση με την Τρίτη. Καθοδικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen για το Mega (-1,1%), ενώ ο ΑΝΤ1 πρόσθεσε μισή ποσοστιαία μονάδα από την μια ημέρα στην άλλη.

