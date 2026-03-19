ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:47
19.03.2026 11:40

Netflix: Θα ανεβάσει σειρά κηπουρικής με τον Ζακ Γαλιφιανάκη – Πρεμιέρα με συμβολικό προγραμματισμό

Τα πιο σοβαρά ζητήματα θίγονται μέσα από το χιούμορ φαίνεται να σκέφτηκαν εκεί στο Netflix και ετοίμασαν τη σειρά εκπομπών «This is a Gardening show» με σοβαρό περιεχόμενο και παρουσιαστή τον εξαιρετικό Ζακ Γαλιφιανιάκη, η οποία ολοκληρώνεται σε μόλις έξι επεισόδια.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της πλατφόρμας η εκπομπή αποτελεί μια «αναζωογονητική και ευφάνταστη ματιά» στην κηπουρική.

«Αν έπρεπε να προτείνω μια θεραπεία για την ανθρώπινη κατάσταση, αυτή θα ήταν η κηπουρική», λέει ο Ζακ Γαλιφιανάκης σε ένα teaser για τη νέα του σειρά στο Netflix. «Και το LSD».

Πιθανόν να αστειεύεται για το τελευταίο (ή μήπως όχι;), αλλά ο χολιγουντιανός σταρ γίνεται (κάπως) σοβαρός καθώς ανακαλύπτει τον λόγο για τον οποίο πρέπει να εξετάσει πιο προσεκτικά το ταλέντο του στην κηπουρική στο «This is a Gardening Show».

Ο Γαλιφιανάκης θα κάνει ακριβώς αυτό, μιλώντας, σκάβοντας, καλλιεργώντας, μαζεύοντας και ρωτώντας για το τι πραγματικά συμβαίνει στον κήπο, κατά τη διάρκεια της σειράς έξι επεισοδίων. «Τι είναι η ντομάτα;», ρωτάει κάποιον που γνωρίζει καλύτερα το θέμα.

Αντί να εμφανίζεται ως ειδικός, ο Γαλιφιανάκης προσεγγίζει το θέμα με περιέργεια και αυτοσαρκαστικό χιούμορ, με στόχο να μάθει μαζί με το κοινό του και να δώσει στους θεατές πολύτιμα, προσιτά και εκπαιδευτικά εργαλεία για να  τα αξιοποιήσουν στους δικούς τους κήπους ή μποστάνια, ενημερώνει το Netflix.

Η πλατφόρμα σε μια κίνηση συμβολικής σημασίας θα ανεβάσει το «This is a  Gardening show» την Ημέρα της Γης, στις 22 Απριλίου.

