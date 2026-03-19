To πορνογραφικό σκάνδαλο με τον Χιού Έντουαρντς του BBC έγινε σειρά για το Channel 5

Πριν από σχεδόν τρία χρόνια είχε προκληθεί σάλος στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν έγινε γνωστό – αρχικά- ότι προβεβλημένος παρουσιαστής δελτίων ειδήσεων του BBC, χωρίς άλλα στοιχεία για εκείνον, εμπλεκόταν σε σκάνδαλο με φωτογραφίες ανηλίκου πορνογραφικού περιεχομένου. Σχεδόν αμέσως έγινε γνωστή η ταυτότητα του. Επρόκειτο για τον Χιού Έντουαρντς. Τον είχε «δώσει» η σύζυγός του.

Τώρα το Channel 5 ετοιμάζεται να μεταδώσει μια μίνι σειρά μόλις δύο επεισοδίων με τίτλο «Power: The Downfall of Huw Edwards» («Εξουσία: Η πτώση του Χιού Έντουαρντς») με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάρτιν Κλουνς να κάνει τον Έντουαρτς. «Μου έρχεται λίγο φυσικά» είπε ο Κλούνς για τον ρόλο του ως ο διασυρμένος παρουσιαστής της BBC Χιού Έντουαρντς, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την σειρά. «Γνώριζα τον Χιού Έντοαρντς, ως παρουσιαστή ειδήσεων, και τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε τις ειδήσεις», είπε.

«Αλλά έχω δει άλλους ηθοποιούς να κάνουν το λάθος να υιοθετούν απλώς την «εικόνα» που έχει ένα διάσημο πρόσωπο ή ένας πολιτικός – ήξερα ότι χρειαζόμασταν και την άλλη πλευρά του».

Και σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Κλούνς είπε πως «σίγουρα δεν νομίζω ότι πρέπει ο ηθοποιός να κρίνει εκείνον που υποδύεται, απλώς πρέπει να βρει τρόπους να μπει στον χαρακτήρα».

«Η εύρεση βίντεο αρχείου του Έντουαρντς, εκτός των ειδήσεων, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, αλλά ήθελα να το κάνω για να είμαι σίγουρος (για την άλλη πλευρά του)».

«Το θεώρησα πρόκληση», εξήγησε ο Κλούνς, σε συνάντηση με εκπροσώπους αγγλικών και διεθνών ΜΜΕ. «Ακόμα και το όνομα “Χιού Έντουαρντς» είναι μια ιστορία από μόνο του, αλλά δεν γνώριζα την (πλήρη) ιστορία μέχρι που την διάβασα. Και είναι πραγματικά περίεργο να χρησιμοποιώ λέξεις όπως «καλό» ή «υπέροχο» και τα λοιπά, αλλά εννοώ, ήταν μια πραγματικά, πραγματικά καλή αφήγηση. Όχι μόνο λόγω της αποκάλυψης του περιεχομένου, αλλά και επειδή ο (σεναριογράφος) Μαρκ Μπερτ είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας».

Ο Έντουαρντς θεωρούνταν ένας από τους πιο αξιόπιστους παρουσιαστές ειδήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και βασικό στέλεχος της τηλεόρασης, έχοντας ηγηθεί της ιστορικής κάλυψης του BBC για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Αυτό ίσχυε μέχρι το 2024, όταν καταδικάστηκε για σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων και αποσύρθηκε εντελώς από τη δημόσια ζωή. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε αποκαλυφθεί ότι ο παρουσιαστής, παντρεμένος και με παιδιά, ζητούσε επανειλημμένα φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο από νεαρούς άνδρες, καθώς και ότι παρενοχλούσε έναν ευάλωτο 17χρονο.

Στη σειρά μυθοπλασίας παρουσιάζεται ο Έντουαρντς ανταλλάσσει μηνύματα με το θύμα «Ράιαν» (όνομα φανταστικό), τον οποίο υποδύεται ο Ουαλός ηθοποιός Όσιαν Μόργκαν.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι η σειρά βγαίνει πολύ σύντομα μετά την καταδίκη του Έντουαρντς, αλλά στελέχη του «5» θεώρησαν απαραίτητο ντο κανάλι να δείξει στο κοινό «πώς λειτουργεί η σεξουαλική παρενόχληση και πόσο ύπουλη είναι», όπως δήλωσε ένας υπεύθυνος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η σειρά θα μεταδοθεί στις 24 Μαρτίου από το Channel 5 και θα «ανέβει» στην ιντερνετική συνδρομητική πλατφόρμα του σταθμού, My5.

Τριάδα εκπομπών στην κορυφή της τηλεθέασης βγαλμένη από τη μέρα της Μαρμότας την Τρίτη (17/3)

«Ξέφυγε» κι άλλο από τον ανταγωνισμό του ο Alpha την Τρίτη (17/3)

