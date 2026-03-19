Μαριάννα Γεωργαντή: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της και τα δάκρυα στον αέρα του Open (Video)

Τα γενέθλιά της στο πλατό της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» γιόρτασε σήμερα η Μαριάννα Γεωργαντή, με τους συνεργάτες της να της ετοιμάζουν μια έκπληξη στο φινάλε.

Στην έναρξη, ωστόσο, της εκπομπής «10 Παντού» μία ακόμα έκπληξη περίμενε τη δημοσιογράφο, με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου να την καλούν στο πλατό για να της ευχηθούν.

Αμέσως μετά έβγαλαν στον αέρα τον πατέρα της, Μιχάλη Γεωργαντή, κάτι που έκανε τη δημοσιογράφο να «λυγίσει» και να ξεσπάσει σε δάκρυα από συγκίνηση.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Ζαρίφη: «Ήμουν ένα people pleaser άτομο, έκανα μια υπερπροσπάθεια αποδοχής»

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση και ρήξη – Έχω φύγει από σχέσεις και δουλειές» (Video)

Θανάσης Ευθυμιάδης: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση – Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει, καμιά σχέση με αυτά που έζησα εγώ» (Video)



