Champions League: Με 4άρα στους «8» η Λίβερπουλ, με 7άρα η Μπαρτσελόνα – Άνετη πρόκριση για Μπάγερν, πέρασε και η Ατλέτικο

Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Champions League με τις Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης να ακολουθούν τις Ρεάλ Μαδρίτης, Άρσεναλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Σπόρτινγκ Λισαβόνας στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα πρώτα ματς των «8» θα διεξαχθούν 7 και 8 Απριλίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν μία εβδομάδα μετά, στις 14 και 15 του μήνα.

Τα ζευγάρια: Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ με Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης με Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ

Με 7άρα στους «8» η Μπάρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στη Νιούκαστλ και με ένα καταπληκτικό β΄ ημίχρονο, τη διέσυρε 7-2 στο «Καμπ Νου».

Με τέσσερα γκολ μέσα σε ένα 20λεπτο (51΄-72΄) οι «Μπλαουγκράνα» έκαναν πάρτι στο «σπίτι τους» στη ρεβάνς του 1-1 του «Σεντ Τζέιμς Πάρκ» και πέρασαν στους προημιτελικούς του Champions League. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν, εκτός σοβαρού απροόπτου, την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δύο γκολ πέτυχε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έφτασε τα 111 στη διοργάνωση και βρίσκεται πίσω από Ρονάλντο (140) και Μέσι (129) στον διαχρονικό πίνακα των σκόρερ.

Σαρωτική Μπάγερν 4-1 την Αταλάντα και «ραντεβού» με Ρεάλ

Χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 4-1 της Αταλάντα στο Μόναχο και, με συνολικό σκορ 10-2, εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπάγερν άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό, όταν ο Χάρι Κέιν ευστόχησε σε πέναλτι με τη δεύτερη προσπάθεια. Στην πρώτη εκτέλεση δεν κατάφερε να σκοράρει, όμως ο διαιτητής διέταξε επανάληψη λόγω παράβασης, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κάνει το 1-0. Το σκορ αυτό παρέμεινε έως την ανάπαυλα, με την Αταλάντα να απειλεί στο 45’ με τον Πάσαλιτς, αλλά τον Ούρμπιγκ να πραγματοποιεί καθοριστική επέμβαση.

Αν και πιο συγκρατημένη στο πρώτο μέρος, η ομάδα του Μονάχου ανέβασε ρυθμό στην επανάληψη. Στο 54’, ο Κέιν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή, φτάνοντας τα 50 τέρματα στο Champions League. Δύο λεπτά αργότερα, ο Καρλ έδωσε διαστάσεις θριάμβου με συρτό σουτ από τα δεξιά για το 3-0, ενώ το 4-0 ήρθε στο 70’ με εντυπωσιακό «σκάψιμο» του Ντίας σε τετ α τετ. Η Αταλάντα κατάφερε να μειώσει στο 86’, με τον Σάμαρτζιτς να σκοράρει με κεφαλιά και να διαμορφώνει το τελικό 4-1, πετυχαίνοντας το γκολ της τιμής για τους «Μπεργκαμάσκι». Με αυτή τη νίκη, η Μπάγερν προκρίθηκε με συνολικό σκορ 10-2 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά.

Λίβερπουλ… από τα παλιά

Η Λίβερπουλ απ΄τα… παλιά παρουσιάστηκε απόψε στο «Άνφιλντ». Οι «κόκκινοι» ήταν καταιγιστικοί, διέλυσαν 4-0 τη Γαλατασαράι και ανέτρεψαν πανεύκολα το 1-0 της Κωνσταντινούπολης, ώστε να προκριθούν στους «8» του Champions League, όπου θα βρούν απέναντί τους την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σκόραρε ο Μο Σαλάχ ο οποίος έφτασε τα 50 γκολ στον θεσμό και μπήκε στο Top 10 της διαχρονικής λίστας των σκόρερ. Μαζί του και ο Χάρι Κέιν ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στο 4-1 της Μπάγερν επί της Αταλάντα και έγινε ο πρώτος Άγγλος που πιάνει το ορόσημο των 50.

Το πάλεψε η Τότεναμ, στους «8» η Ατλέτικο

Στο Λονδίνο η Τότεναμ έδωσε τη μάχη της εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά το σε βάρος της 5-2 του πρώτου αγώνα δεν της άφησε πολλά περιθώρια. Πήρε, ωστόσο, μια νίκη γοήτρου με 3-2 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τσάβι Σίμονς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους αγώνες-ρεβάνς στη φάση των «16» του Champions League:

Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0 (παρ.) (34′ Ινάσιο, 61′ Γκονσάλβες, 78′ πέν. Σουάρες, 92′ Αραούχο, 120’+1 Νελ)

Α΄ αγ.: 0-3. Προκρίθηκε η Σπόρτινγκ με συνολικό σκορ 5-3

Άρσεναλ (Αγγλία) – Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0 (36΄ Έζε, 63΄ Ράις)

Α΄αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Άρσεναλ με συνολικό σκορ 3-1

Τσέλσι (Αγγλία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-3 (6΄ Κβαρατσκέλια, 14΄ Μπαρκολά, 62΄ Μαγιουλού)

Α΄αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Παρί με συνολικό σκορ 8-2

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-2 (41΄ Χάαλαντ – 22΄πεν., 90+3΄ Βινίσιους)

Α΄αγ. 0-3. Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 1-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Νιούκαστλ (Αγγλία) 7-2 (6΄,72΄ Ραφίνια, 18΄ Μπερνάλ, 45+7΄πεν. Γιαμάλ, 51΄ Φερμίν Λόπεθ, 56΄,61΄ Λεβαντόφσκι – 15΄,28΄ Ελάνγκα)

Α΄.αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα με συνολικό σκορ 8-3

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Αταλάντα (Ιταλία) 4-1

Α΄.αγ.: 6-1. Προκρίθηκε η Μπάγερν με συνολικό σκορ 10-2

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Γαλατασαράι (Τουρκία) 4-0

Α΄.αγ.: 0-1. Προκρίθηκε η Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 4-1

Τότεναμ (Αγγλία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

Α΄.αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Ατλέτικο με συνολικό σκορ 7-5

Διαβάστε επίσης:

Τα έδωσε όλα ο Παναθηναϊκός, αλλά η Βαλεφόλια πήρε τον τίτλο στο Challenge Cup γυναικών με 3-0

Champions League: Προελαύνει η Μπαρτσελόνα, εντός έδρας «μάχη» για Λίβερπουλ, «σφραγίζουν» εισιτήρια Μπάγερν και Ατλέτικο

Στα… όπλα η Σενεγάλη για το Κόπα Άφρικα: «Το τρόπαιο δεν θα φύγει από εδώ»