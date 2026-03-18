Champions League: Εντός έδρας «μάχες» για Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ, «σφραγίζουν» εισιτήρια Μπάγερν και Ατλέτικο

Η φάση των “16” του Champions League ολοκληρώνεται με τέσσερις αναμετρήσεις, εκ των οποίων οι δύο έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, ενώ οι υπόλοιπες έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Η Μπάγερν Μονάχου, η οποία κυριαρχεί στην Bundesliga, ουσιαστικά έχει προκριθεί στα προημιτελικά αφού συνέτριψε την Αταλάντα με 6-1 στο Μπέργκαμο, χωρίς καν να έχει στην ομάδα τον Χάρι Κέιν. Η μόνη ανησυχία για τους παίκτες του Βίνσεντ Κομπανί είναι η έλλειψη τερματοφυλάκων, μετά τους τραυματισμούς τριών εξ αυτών σε μία μόνο εβδομάδα.

Η Μπαρτσελόνα πρέπει να κερδίσει για να αποκτήσει συνέχεια. Οι πρωτοπόροι της LaLiga δεν είχαν την αναμενόμενη εμφάνιση, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με την Νιούκαστλ με 1-1. Όντες με 1-0 πίσω στο σκορ, οι Καταλανοί έσωσαν την ισοπαλία στον πρώτο αγώνα χάρη σε ένα πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ στις καθυστερήσεις και θα πρέπει να είναι σε φόρμα στον επαναληπτικό αγώνα αν θέλουν να φτάσουν στα προημιτελικά απέναντι σε μια πολύ δυνατή αμυντική ομάδα.

Η Λίβερπουλ, συνεχίζοντας την αλλοπρόσαλλη σεζόν της, δυσκολεύεται μετά την ήττα της από τη Γαλατασαράι (1-0) στην Κωνσταντινούπολη, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την Τότεναμ. Οι “πετεινοί”, που βρίσκονται πίσω στην Premier League (16οι) παρά την ισοπαλία με τους “κόκκινους”, γνώρισαν ευρεία ήττα με 5-2 στον πρώτο αγώνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης-η οποία ήταν για άλλη μια φορά εξαιρετική- και θα χρειαστούν ένα θαύμα για να ανατρέψει τα πράγματα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς στους “16” του Champions League (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

Τρίτη 17 Μαρτίου

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ 5-0 (0-3)

Άρσεναλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0 (1-1)

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (0-3)

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (2-5)

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ (1-1)

22:00 Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ (0-1)

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα (6-1)

22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης (2-5)

