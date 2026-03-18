search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 01:18
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.03.2026 00:30

Ιστορική ανατροπή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Η CAF αφαίρεσε το Copa Africa από τη Σενεγάλη, το πήρε στα «χαρτιά» το Μαρόκο

copa-africa

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) ανέτρεψε το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, ανακηρύσσοντας το Μαρόκο νικητή στα χαρτιά με σκορ 3-0 απέναντι στη Σενεγάλη (που είχε επικρατήσει στο γήπεδο με 1-0 στην παράταση), σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της το βράδυ της Τρίτης (17/3) και η οποία ήρθε δύο μήνες μετά τον τελικό.

Η Σενεγάλη τιμωρήθηκε για την απόφαση της ομάδας να αποχωρήσει από το γήπεδο, μετά τον καταλογισμό εις βάρος της πέναλτι, το οποίο αμφισβήτησε έντονα, για να επανέλθει εντέλει μετά από λίγη ώρα και να συνεχίσει το παιχνίδι, φτάνοντας στη νίκη με 1-0.

Η ανακοίνωση της CAF

«Το Εφετείο της CAF αποφάσισε ότι, βάσει του Άρθρου 84 των κανονισμών του Africa Cup of Nations (AFCON), η εθνική ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχασε τον τελικό αγώνα της διοργάνωσης Μαρόκο 2025 («ο Αγώνας») στα χαρτιά, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται 3-0 υπέρ της Βασιλικής Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRMF).

Σε συνέχεια της έφεσης της FRMF σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 82 και 84 των κανονισμών του AFCON, το Εφετείο της CAF έλαβε τις εξής αποφάσεις:

  • Η έφεση της FRMF κρίνεται τυπικά αποδεκτή και γίνεται δεκτή.
  • Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF ακυρώνεται.
  • Διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στα Άρθρα 82 και 84 των κανονισμών.
  • Η ένσταση της FRMF γίνεται δεκτή.

Κρίνεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Σενεγάλης (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των κανονισμών.

Σε εφαρμογή του Άρθρου 84, η Σενεγάλη χάνει τον αγώνα στα χαρτιά, με σκορ 3-0 υπέρ της FRMF. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται.

Το Εφετείο της CAF αποφάσισε επίσης ότι:

Η έφεση σχετικά με τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι (παίκτης Νο11 της εθνικής Μαρόκου) γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι ο Σαϊμπάρι υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, παραβιάζοντας τα Άρθρα 82 και 83(1) του Πειθαρχικού Κώδικα της CAF. Η ποινή του τροποποιείται σε αποκλεισμό δύο (2) επίσημων αγώνων της CAF, εκ των οποίων ο ένας (1) με αναστολή. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων που του είχε επιβληθεί ακυρώνεται.

Επιπλέον αποφασίστηκε ότι:

Η έφεση για το περιστατικό με τα ball boys γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι η FRMF φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά των ball boys στον συγκεκριμένο αγώνα. Το πρόστιμο για το περιστατικό μειώνεται σε 50.000 δολάρια.

Η έφεση για την παρέμβαση γύρω από την περιοχή ελέγχου OFR/VAR απορρίπτεται. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων για το συγκεκριμένο περιστατικό διατηρείται. Η έφεση για το περιστατικό με λέιζερ γίνεται εν μέρει δεκτή. Το σχετικό πρόστιμο μειώνεται σε 10.000 δολάρια.

Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tel-aviv
peripolikoo12
copa-africa
AGELADA-NEW
sporting
Δείτε όλες τις ειδήσεις
DYPA
jumbo 665- new
Hormuz (1)
xristos pappous dimarxow fylis – new
venzini-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

tel-aviv
peripolikoo12
copa-africa
1 / 3