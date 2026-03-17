search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 16:45
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2026 15:00

Μουντιάλ: Η ομοσπονδία του Ιράν ζήτησε από την FIFA να μεταφερθούν οι αγώνες της στο Μεξικό – «Δεν θα πάμε στις ΗΠΑ»

iran-podosfairo

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη FIFA για τη μεταφορά των αγώνων της στο Μουντιάλ από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της εθνικής ομάδας. 

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας του ιράν, Μεχντί Ταζ, ξεκαθάρισε πως η αποστολή της εθνικής ομάδας δεν προτίθεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, επικαλούμενος δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της.

«Όταν δηλώνεται ρητά ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εθνικής ομάδας, δεν θα ταξιδέψουμε στην Αμερική», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως γίνονται επαφές με τη FIFA για την διεξαγωγή των αγώνων της εθνικής Ιράν στο Μεξικό. 

Η παγκόσμια ομοσπονδία δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, την ώρα που εντείνονται τα σενάρια ακόμη και για ενδεχόμενη αποχώρηση του Ιράν από τη διοργάνωση, εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης με μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες.

Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να παίξει δύο αγώνες για την φάση των ομίλων στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ.

Ωστόσο, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μη συμμετοχής, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε συνεργασία με το Ισραήλ στην Τεχεράνη. Μια πιθανή αποχώρηση θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης και θα έφερνε τη FIFA μπροστά στην ανάγκη άμεσης αντικατάστασης.

Από την πλευρά της, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) ανέφερε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση περί αποχώρησης, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής η ιρανική ομοσπονδία δηλώνει κανονικά παρούσα στο τουρνουά.

Διαβάστε επίσης:

Αποκάλυψη Politico: Στα κάγκελα η ΕΕ για την ασφάλεια του Mundial στις ΗΠΑ – «Δεν την έχετε διασφαλίσει», λέει στη FIFA

Τούμπα: Ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα για την επίθεση σε δημοσιογράφους στον αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, χειροπέδες σε 8 οπαδούς

Οκτώ συλλήψεις για τα επεισόδια κατά δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexiadis – tsipras 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοιχτή επιστολή Αλεξιάδη σε Τσίπρα: «Να ξεκαθαρίσεις αν ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι δικό σου δημιούργημα, θέλεις να συνεχίσει να υπάρχει»

Rodez 1200 x 900 (1)
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Μουγγή Καμπάνα» – Θεατρική ομάδα Rodez: «Η συλλογικότητα θα σώσει τον κόσμο» (photos)

peiraias_fotia_kafeteria_1703_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξι χρόνια μετά την έκρηξη που πήρε τη ζωή της 20χρονης Νεφέλης οι γονείς της περιμένουν ακόμη δικαίωση (photos)

FREGATAYDRA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Milliyet: Μυστική συμφωνία Αθήνας και Τελ Αβίβ κατά της «τουρκικής ασπίδας» – «Προετοιμασία για πόλεμο;»

Ali-Larijani 1
ΚΟΣΜΟΣ

Άλι Λαριτζανί: Ποιος ήταν ο «Ιρανός Κένεντι» που ισχυρίζεται το Ισραήλ ότι τον εξόντωσε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

