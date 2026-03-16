ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 16:31
16.03.2026 14:50

Οκτώ συλλήψεις για τα επεισόδια κατά δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια στη Τούμπα, όπου οπαδοί του ΠΑΟΚ εισέβαλλαν στα δημοσιογραφικά και απείλησαν δημοσιογράφους που είχαν πάει να καλύψουν τον αγώνα της ομάδας με τον Λεβαδειακό για την Super League.

Η ομάδα των ατόμων κινήθηκε απειλητικά προς συγκεκριμένους δημοσιογράφους και τους ανάγκασαν να φύγουν στο κέντρο Τύπου του γηπέδου, όπου έμειναν κάτω από αστυνομική επίβλεψη.

Τα άτομα αυτά ταυτοποιήθηκαν και σήμερα η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψή τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

