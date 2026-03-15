15.03.2026 19:49
Επεισόδια στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στον αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Σοβαρά επεισόδια διαδραματίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό.

Μερίδα των οπαδών του «δικεφάλου» του Βορρά κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον θάνατο του 20χρονου οπαδού στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, κουκουλοφόροι πήγαν σε αγώνα πόλο παίδων του Άρη και απείλησαν 14χρονα παιδιά να βγάλουν το σκουφάκι τους επειδή ήταν του μισητού συλλόγου του «δικεφάλου του βορρά».

