search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 17:59
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.03.2026 16:52

Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό οπαδικής βίας – «Άτομα με κράνη εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων»

Ο Ερασιτέχνης Άρης κατήγγειλε ότι άτομα που φορούσαν κράνη εισέβαλαν στο κολυμβητήριο της Νεάπολης και διέκοψαν το αγώνα Άρης – ΟΦΘ για τη Β’ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι «κίτρινοι», οι κρανοφόροι απαίτησαν από τα μέλη της ομάδας, αλλά και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά της ομάδας.

Το συμβάν έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας.

Η καταγγελία του ΑΣ Άρης

«Σήμερα, στο κολυμβητήριο της Νεάπολης όπου διεξάγεται η Β΄ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, στη διάρκεια του αγώνα Άρης– ΟΦΘ, εισέβαλαν άτομα με κράνη και απαίτησαν από τους προπονητές, τους εφόρους και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά του Άρη, ενώ ο αλυτάρχης του αγώνα ζήτησε από τα παιδιά να βγάλουν τα σκουφάκια τους και να φορέσουν τα σκουφάκια της αντίπαλης ομάδας, πράγματα που φυσικά δεν δέχθηκαν οι άνθρωποι του Άρη και δεν έγιναν. Το συμβάν έληξε με παρέμβαση της Αστυνομίας με τους κρανοφόρους να αποχωρούν όταν αντιλήφθηκαν την έλευση των αστυνομικών».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3