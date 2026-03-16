Super League: Γκέλες για ΑΕΚ και ΠΑΟ, τριπλή ισοβαθμία ξανά στην κορυφή με πρώτο ΠΑΟΚ, 2ο Ολυμπιακό και 3η την Ενωση

Νέα αλλαγή σκηνικού σημειώθηκε στην κορυφή της Stoiximan Super League, με τον βαθμολογικό πίνακα να επιστρέφει στα δεδομένα της 23ης αγωνιστικής και την τριπλή ισοβαθμία να κάνει ξανά την εμφάνισή της.

Η ΑΕΚ, που την προηγούμενη αγωνιστική είχε μείνει μόνη πρώτη μετά τη λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, επέστρεψε το «δώρο», καθώς το δεύτερο συνεχόμενο 2-2 μακριά από την έδρα της την έριξε στην τρίτη θέση, λόγω μειονεκτήματος στις ισοβαθμίες με τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου. Στην κορυφή βρίσκεται πλέον ο ΠΑΟΚ, που νίκησε τον Λεβαδειακό, ενώ δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 3-0 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό πληρώνοντας την ευρωπαϊκή κούραση, με τους Αγρινιώτες να παίρνουν πολύτιμο βαθμό στη μάχη της παραμονής.

Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στο Περιστέρι, 2-2 με τον Ατρόμητο

Ο Ατρόμητος αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για την ΑΕΚ, που άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι μετά το 2-2 ύστερα από ένα εξαιρετικό παιχνίδι στα δυτικά προάστια. Το 1-0 ήρθε στο 33΄με κεφαλιά του Μήτογλου, που βρέθηκε μόνος κι ανενόχλητος στο πίσω δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ. Ο Έλληνας αμυντικός δεν πανηγύρισε το γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα του, που ήταν το πρώτο για τη νυν και μάλιστα στην πρώτη συμμετοχή του ως βασικός. Στο 63΄ έγινε το 1-1 με απίθανο πλασέ του Γιόβιτς από το ύψος της περιοχής κι έξι λεπτά αργότερα ο Σέρβος υπέγραψε την ανατροπή με το δεύτερο τέρμα του, από γύρισμα του Κοϊτά. Μια ανατροπή που δεν κράτησε όμως για πολύ, αφού στο 71ο λεπτό ο Ατρόμητος έφτασε στην ισοφάριση, ξανά από στημένη μπάλα με τον Μουτουσαμί να γράφει το τελικό 2-2.

Εύκολο 3-0 του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού

Σε ένα ματς με ένταση εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, ένεκα της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην περιοχή της Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού στο Γήπεδο Τούμπας. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Τάισον (7′), Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (47′) και Δημήτρη Χατσίδη (57′), φτάνοντας τους 57 βαθμούς, όσους έχει κι ο Ολυμπιακός. Ήταν, η τέταρτη διαδοχική ήττα για τον Λεβαδειακό.

Ο ΠΑΟ είχε το μυαλό του αλλού, 0-0 με τον Παναιτωλικό

Ο Παναθηναϊκός σπατάλησε ένα ημίχρονο χωρίς να απειλήσει τον Παναιτωλικό και μόλις ανέβασε… ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε απέναντί του έναν εντυπωσιακό Γεβγένι Κουτσερένκο, ο οποίος έκανε πολλές «μεγάλες» επεμβάσεις διατηρώντας ως το τέλος το 0-0 στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Super League.

Με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του και με μία ενδεκάδα που δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ξανά μαζί, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να κάνει εκτεταμένο ροτέισον για να ξεκουράσει τους «βασικούς» του ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (19/3, 22:00) με την Μπέτις στη Σεβίλλη, ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά ζητήματα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον πολύ καλά οργανωμένο Παναιτωλικό.

«Καθαρίζει» με την παραμονή η Κηφισιά, χάνει τα πλέι-οφ ο Βόλος

Ακόμη ένα βήμα για να εξασφαλίσει χωρίς ιδιαίτερο άγχος την παραμονή της στη Super League έκανε η Κηφισιά, που επικράτησε 2-0 του Βόλου στο γήπεδο της Νεάπολης. Με τα γκολ των Χριστόπουλου (25΄) και Πόμπο (68΄), το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε το «τρίποντο» και ανέβηκε στη 10η θέση με 27 βαθμούς, δέκα περισσότερους από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης. Η θεσσαλική ομάδα, από την πλευρά της, παραμένει χωρίς νίκη μέσα στο 2026 και φαίνεται πως δύσκολα θα προλάβει τα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, αφού βρίσκεται στην ένατη θέση και την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.

Με… σφραγίδα Ελ Κααμπί

Στους αγώνες του Σαββάτου, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί γιόρτασε με δύο γκολ την ανανέωση του συμβολαίου του και ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 στο Παγκρήτιο του ΟΦΗ. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος «βρήκε δίχτυα» στο 30΄ και στο 70΄, ο Μουζακίτης σκόραρε με πέναλτι στις καθυστερήσεις και οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες, μετά την ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ισοπαλία… σαν ήττα για ΑΕΛ και Αστέρα

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι των ουραγών ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Αστέρα Τρίπολης, που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1 και άφησε τους αντίπαλους ανικανοποίητους, για προφανή λόγο. Οι φιλοξενούμενοι παρότι είδαν τους αντιπάλους τους να χάνουν την μία ευκαιρία μετά την άλλη, πήραν το προβάδισμα με φοβερό φάουλ του Μπαρτόλο, αλλά ο Σαγάλ με πέναλτι ισοφάρισε.

Μόνο το γκολ έλλειψε στις Σέρρες

Χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Άρη για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος, στο δημοτικό στάδιο των Σερρών.

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, αφού οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να συλλέξουν περισσότερους πολύτιμους βαθμούς για την παραμονή τους, ενώ οι «κίτρινοι» απέτυχαν γι΄ άλλη μια φορά να διασφαλίσουν τα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Πρόγραμμα – Αποτελέσματα (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 24 αγώνες)

ΠΑΟΚ 57 Ολυμπιακός 57 ΑΕΚ 57 Παναθηναϊκός 46 Λεβαδειακός 39 Άρης 30 Ατρόμητος 29 ΟΦΗ 29 Βόλος 28 Κηφισιά 27 Παναιτωλικός 24 ΑΕΛ 22 Αστέρας Τρίπολης 17 Πανσερραϊκός 16

Τελευταία αγωνιστική (26Η)

Κυριακή 22 Μαρτίου (19:00)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Κηφισιά

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ

