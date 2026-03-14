ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χωρίς νικητή το ντέρμπι ουραγών

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι των ουραγών ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Αστέρα Τρίπολης, που ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και άφησε τους αντίπαλους ανικανοποίητους, για προφανή λόγο.

Οι «βυσσινί» ξεκίνησαν δυνατά και μόλις στο 2ο λεπτό είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν με το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Σαγάλ που απέκρουσε ο Χατζηεμμανουήλ σε κόρνερ. Στο 7΄ κεφαλιά του Τούπτα από το ύψος του πέναλτι έφυγε άουτ και στο 9΄ ο τερματοφύλακας του Αστέρα αποσόβησε με εντυπωσιακή απόκρουση νέο κίνδυνο, σε κόντρα στον Τριανταφυλλόπουλο.

Στο 15΄ ο Όλαφσον έγινε αποδέκτης της μπάλας στο δεύτερο δοκάρι, την κατέβασε ολομόναχος και σούταρε πάνω από το δοκάρι, ενώ στο 33΄ ο Φεριγκρά σούταρε, ο Σουρλής έκανε επαφή στην μικρή περιοχή κι έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία, σε μια μοναδική ευκαιρία για την ΑΕΛ.

Εν τέλει, το σκορ στην AEL FC Arena άνοιξε στο 40ό λεπτό αλλά στην απέναντι εστία. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ για τους Αρκάδες και με υπέροχο χτύπημα πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος και την έστειλε στα δίχτυα του Aναγνωστόπουλου για το 0-1.

Μάλιστα, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να διπλασιάσουν με την κεφαλιά του Αλμύρα, την οποία βρήκε με τα ακροδάχτυλα για να την στείλει στο δοκάρι.

Οι Θεσσαλοί ξεκίνησαν το ίδιο δυνατά και στο β΄ ημίχρονο και στο 53΄ κέρδισαν πέναλτι σε σπρώξιμο του Αλάγκμπε στον Σουρλή, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Σαγάλ στο 55΄, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα η ΑΕΛ είχε δοκάρι (οριζόντιο) από τον «κεραυνό» του Μασόν.

Στο 66΄ οι Αρκάδες έχασαν τεράστια ευκαιρία, με τον Αλμύρα να κάνει το σουτ και τον Αναγνωστόπουλο να απομακρύνει σε κόρνερ σχεδόν πάνω στην γραμμή, με το 1-1 να μένει ως το τέλος, αφού οι δύο ομάδες στη συνέχεια δεν θέλησαν να ρισκάρουν.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κίτρινες: Ηλιάδης, Πέρες, Μούργος – Μπαρτόλο, Σίπσιτς

Συνθέσεις:

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Aναγνωστόπουλος, Μασόν (87΄ Αποστολάκης), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Σουρλής (82΄ Πέρες), Ατανάσοφ (70΄ Ναόρ), Κακουτά (70΄ Πασάς), Τούπτα (87΄ Μούργος), Σαγάλ.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71΄ Λάσκαρης), Σίπσιτς, Σιλά, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Μούμο, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (65΄ Κετού), Οκό.

Διαβάστε επίσης:

Πανσερραϊκός-Άρης 0-0: Χ-αμένοι και οι δυο

ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί

Indian Wells: Πάλεψαν μέχρι τέλους Τσιτσιπάς και Σάκκαρη, αποκλείστηκαν στο θρίλερ του μεικτού διπλού