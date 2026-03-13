ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 00:22
13.03.2026 23:18

Indian Wells: Πάλεψαν μέχρι τέλους Τσιτσιπάς και Σάκκαρη, αποκλείστηκαν στο θρίλερ του μεικτού διπλού

13.03.2026 23:18
Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη έδωσαν μεγάλη μάχη στο μεικτό διπλό του Indian Wells, όμως δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό.

Το ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε με 6-2, 4-6, 13-11 από το Νο1 του ταμπλό, τη Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και τον Λόιντ Γκλάσπουλ, σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό που κρίθηκε στο super tie-break.

Κυριαρχία των Νταμπρόφσκι – Γκλάσπουλ στο πρώτο σετ

Οι Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και Λόιντ Γκλάσπουλ μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και επέβαλαν τον ρυθμό τους από την αρχή.

Το Νο1 του ταμπλό εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων του και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2, παίρνοντας σαφές προβάδισμα στο παιχνίδι.

Αντίδραση Σάκκαρη – Τσιτσιπά: «Επέστρεψαν» στο ματς

Στο δεύτερο σετ το ελληνικό δίδυμο αντέδρασε δυναμικά. Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς βελτίωσαν αισθητά την απόδοσή τους, πίεσαν τους αντιπάλους τους και κατάφεραν να κλείσουν το σετ με 6-4, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και στέλνοντας τον ημιτελικό στο super tie-break.

Θρίλερ στο super tie-break και χαμένη πρόκριση

Το super tie-break εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι Έλληνες τενίστες έδειξαν μεγάλη ψυχραιμία, καταφέρνοντας να σβήσουν τρία match-points και να ισοφαρίσουν σε 11-11.

Ωστόσο, δύο κρίσιμα λάθη στο φιλέ αποδείχθηκαν καθοριστικά και έδωσαν τη νίκη με 13-11 στους Νταμπρόφσκι και Γκλάσπουλ, οι οποίοι εξασφάλισαν έτσι το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Indian Wells.

Παρά τον αποκλεισμό, το ελληνικό δίδυμο έδειξε χαρακτήρα και αγωνιστική συνέπεια σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Η παρουσία τους στη διοργάνωση άφησε θετικές εντυπώσεις και υποσχέσεις για δυνατές εμφανίσεις στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις του παγκόσμιου τένις.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 00:22
Κούβα: Κομβόι θα μεταφέρει 20 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου

Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 βόμβες, επιθέσεις της Τεχεράνης σε Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν – Με Β-2 stealth χτύπησαν οι ΗΠΑ – Όλες οι εξελίξεις

Reuters: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του Banksy – Ποιος είναι ο διάσημος ανώνυμος καλλιτέχνης

