ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 00:05
12.03.2026 23:56

Conference League: Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Σλοβενία, 4-0 την Τσέλιε και αγκαλιά με τα προημιτελικά

Η ΑΕΚ μετέτρεψε σε περίπατο την αναμέτρηση με την Τσέλιε στη Σλοβενία και με το επιβλητικό 4-0 εξασφάλισε από σήμερα την πρόκριση στους προημιτελικούς του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους πετυχαίνοντας τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο (3΄ Βάργκα, 33΄ Κοϊτά, 36΄ Γκατσίνοβιτς) και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (19/3) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το τέταρτο γκολ σημείωσε ο Αρόλντ Μουκουντί στο 49΄.

Για τρίτο ματς (με ΑΕΛ και Λεβαδειακό τα δύο προηγούμενα) η ΑΕΚ ευτύχησε να προηγηθεί μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο με το πρώτο κόρνερ που κέρδισε. Εκτελεστής ο Μαρίν, με τον Βάργκα να πιάνει την κεφαλιά και να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3΄. Απόλυτα κυρίαρχη του παιχνιδιού η Ένωση έχασε σημαντικές ευκαιρίες, με κορυφαία την έξοχη ατομική προσπάθεια του Βάργκα και το σουτ στο δοκάρι στο 11΄. Πήρε όμως αυτό που άξιζε στο 33΄ με τον Κοϊτά να ελίσσεται στην περιοχή και να πλασάρει υποδειγματικά τον Λεμπάν. Τρία λεπτά αργότερα σε μια φάση διαρκεία η ΑΕΚ στάθηκε τυχερή καθώς ο Γκατσίνοβιτς προσπάθησε να «γεμίσει» από δεξιά, όμως η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου (49΄) ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ στο οριζόντιο δοκάρι και ο Μουκουντί στην επαναφορά μπήκε… με τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-0. Από το σημείο εκείνο η Ένωση είχε τη δυνατότητα να κάνει και συντήρηση δυνάμεων ενόψει της συνέχειας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον άλλους τρεις ευρωπαϊκούς αγώνες.

Έτσι, η ΑΕΚ απλώς θα περιμένει ακόμα επτά βράδια για να σφραγίσει την πρόκριση που έχει ιστορικό χαρακτήρα. Είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης, από τότε που καθιερώθηκε φάση ομίλων και στις υπόλοιπες διοργανώσεις εκτός από το Champions League. Είναι, δηλαδή, η πρώτη φορά που ο «Δικέφαλος» μετέχει σε προημιτελικό, έχοντας περάσει από φάση ομίλων (League Phase).

Διαιτητής: Λουϊς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)
Κίτρινες: Χρκα, Κάστρο – Πινέδα, Κοϊτά

ΤΣΕΛΙΕ (Ιβάν Μαέφσκι): Λεμπάν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας (46΄ Ντάνιελ), Καρνίτσνικ, Χρκα (46΄ Νταβίντ Κάστρο), Κβέσιτς (75΄ Κότνικ), Σέσλαρ (85΄ Βίντοβιτς), Βάνσας (57΄ Αβντίλι), Ιοσίφοφ, Κούτσιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα (74΄ Περέιρα), Μαρίν , Κοϊτά (74΄ Κουτέσα), Γκατσίνοβιτς (78΄ Μάνταλος), Γιόβιτς (78΄ Ζίνι), Βάργκα (86΄ Καλοσκάμης)

