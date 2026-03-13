Παναθηναϊκός: Ο Ανδρέας Τετέι στο γήπεδο μπάσκετ για να δεί το «τριφύλλι» κόντρα στην Ζαλγκίρις

Ο Ανδρέας Τετέι μετά τη μεγάλη νίκη του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού ενάντια στην Ρεάλ Μπέτις, βρέθηκε στο Telekom Center Athens, στο κλειστό του ΟΑΚΑ δηλαδή, για τον αγώνα της ομάδας μπάσκετ του τριφυλλιού κόντρα στην Ζαλγκίρις!

Χαιρέτησε τους αθλητές της ομάδας, φωτογραφήθηκε με τον αρχηγό Κώστα Σλούκα και χάρισε την φανέλα από την σημερινή αναμέτρηση στον αγαπημένο του παίκτη, τον Κέντρικ Ναν!

Ποδοσφαιρικός και μπασκετικός Παναθηναϊκός ενωμένοι σαν μία γροθιά

