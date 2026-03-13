Κύπελλα Ευρώπης: Θρίαμβος για ΑΕΚ, νίκη-χρυσάφι για Παναθηναϊκό – Κερδίζει έδαφος η Ελλάδα στο ranking της UEFA

Σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ΑΕΚ και Παναθηναϊκός πέτυχαν μεγάλες νίκες στις διοργανώσεις της UEFA. Η Ένωση συνέτριψε 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στους προημιτελικούς του Conference League, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ για τους «16» του Europa League, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Τα αποτελέσματα αυτά έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα στη μάχη για την 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Επίδειξη δύναμης της ΑΕΚ στη Σλοβενία

Η ΑΕΚ μετέτρεψε σε περίπατο την αναμέτρηση με την Τσέλιε στη Σλοβενία και με το επιβλητικό 4-0 εξασφάλισε ουσιαστικά από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση στους προημιτελικούς του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους, πετυχαίνοντας τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βάργκα άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, ο Κοϊτά έκανε το 2-0 στο 33΄ και ο Γκατσίνοβιτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 36΄.

Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Αρόλντ Μουκουντί στο 49΄, μετατρέποντας τη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (19/3) στη Νέα Φιλαδέλφεια σε διαδικαστικού χαρακτήρα παιχνίδι.

Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις

Με απίστευτο πάθος και αυταπάρνηση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Μπέτις στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» άντεξαν παρά το γεγονός ότι έμειναν με δέκα παίκτες στο 59ο λεπτό μετά την αποβολή του Ανάς Ζαρουρί.

Το γκολ που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό πέτυχε ο Βισέντε Ταμπόρδα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 88΄, έπειτα από πάτημα του Γιορέντε στον Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή.

Με το αποτέλεσμα αυτό, το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στο La Cartuja της Σεβίλλης για τη ρεβάνς, έχοντας σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Κέρδη για την Ελλάδα στο ranking της UEFA

Τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων είχαν άμεσο αντίκτυπο και στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα πλησίασε ακόμη περισσότερο τη 10η θέση, καθώς πλέον τη χωρίζουν μόλις 600 βαθμοί από την Τσεχία.

Παράλληλα, αυξήθηκε η διαφορά από τη 12η Πολωνία, φτάνοντας πλέον τους 1650 βαθμούς.

Οι μεγάλες νίκες που πέτυχαν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πρόσφεραν συνολικά 800 βαθμούς στη χώρα, την ώρα που οι τσεχικές ομάδες συγκέντρωσαν μόλις 200 βαθμούς από την ισοπαλία της Σίγκμα Όλομουτς με τη Μάιντς.

Η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε με 2-1 στην Ολλανδία από την Άλκμααρ, ενώ και οι δύο πολωνικές ομάδες που συνεχίζουν στο Conference League γνώρισαν ήττες: η Ρακόβ έχασε 2-1 στη Φλωρεντία από τη Φιορεντίνα και η Λεχ Πόζναν ηττήθηκε εντός έδρας με 3-1 από τη Σαχτάρ.

Η βαθμολογία της UEFA

Τουρκία 51.475 (+10.675 – 2/5) Τσεχία 48.525 (+11.025 – 2/5) Ελλάδα 47.912 (+13.700 – 2/5) Πολωνία 46.250 (+15.250 – 2/4) Δανία 42.006 (+12.150 – 1/4) Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 1/5) Κύπρος 35.693 (+12.156 – 1/4)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:

Μπολόνια (Ιταλία)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1

Λιλ (Γαλλία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπέτις (Ισπανία) 1-0

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 1-2

Θέλτα (Ισπανία)- Λιόν (Γαλλία) 1-1

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 2-0

Γκενκ (Βέλγιο)- Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)- Μίντιλαντ (Δανία) 0-1

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Conference League:

Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 2-1

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-3

Ριέκα (Κροατία) – Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2

Σάμσουνσπορ (Τουρκία) – Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-3

Τσέλιε (Σλοβενία) – ΑΕΚ 0-4

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 0-0

Φιορεντίνα (Ιταλία) – Ράκοφ (Πολωνία) 2-1

Σίγμα Όλομουτς (Τσεχία) – Μάιντς (Γερμανία) 0-0

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 19/3

