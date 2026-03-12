Euroleague: Ήττα για τον Ολυμπιακό από τη Μονακό με 81-80

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το καλάθι του Στραζέλ στα 4΄΄ για τη λήξη, άρπαξε από τα χέρια του Ολυμπιακού ένα πολύτιμο «διπλό» στο Πριγκιπάτο, για την 31η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 81-80 από τη Μονακό, που κατέβηκε με… 9άδα και είδε τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι να εκτελεί χρέη πρώτου προπονητή.
Πλέον το ρεκόρ των Πειραιωτών υποχώρησε σε 20-11 στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Μονεγάσκοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-14 στην ένατη.
Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80
