12.03.2026 22:15

Euroleague: Ήττα για τον Ολυμπιακό από τη Μονακό με 81-80

12.03.2026 22:15
olympiakos

Το καλάθι του Στραζέλ στα 4΄΄ για τη λήξη, άρπαξε από τα χέρια του Ολυμπιακού ένα πολύτιμο «διπλό» στο Πριγκιπάτο, για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 81-80 από τη Μονακό, που κατέβηκε με… 9άδα και είδε τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι να εκτελεί χρέη πρώτου προπονητή.

Πλέον το ρεκόρ των Πειραιωτών υποχώρησε σε 20-11 στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Μονεγάσκοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-14 στην ένατη.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80

