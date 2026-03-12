Euroleague: Ήττα για τον Ολυμπιακό από τη Μονακό με 81-80

Το καλάθι του Στραζέλ στα 4΄΄ για τη λήξη, άρπαξε από τα χέρια του Ολυμπιακού ένα πολύτιμο «διπλό» στο Πριγκιπάτο, για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 81-80 από τη Μονακό, που κατέβηκε με… 9άδα και είδε τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι να εκτελεί χρέη πρώτου προπονητή.

Πλέον το ρεκόρ των Πειραιωτών υποχώρησε σε 20-11 στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Μονεγάσκοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-14 στην ένατη.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80

Διαβάστε επίσης:

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα επί της Μπέτις με 1-0 και πάει στη Σεβίλη για την πρόκριση

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε «αθλητής του μήνα» στην Ευρώπη – «Μονομαχία» με τον Ντουπλάντις

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Με οκτώ αθλητές η Ελλάδα στο Τόρουν





