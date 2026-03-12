search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 20:00
12.03.2026 18:56

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε «αθλητής του μήνα» στην Ευρώπη – «Μονομαχία» με τον Ντουπλάντις

12.03.2026 18:56
karalis manolo

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε «αθλητής του μήνα» στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, έπειτα από μια ιστορική επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που διεξήχθη στην Παιανία.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε άλμα στα 6,17 μέτρα, επίδοση που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ. Πλέον βρίσκεται πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις, ξεπερνώντας στη σχετική λίστα δύο θρυλικές μορφές του αγωνίσματος, τον Σεργκέι Μπούμπκα και τον Ρενό Λαβιλενί.

Το ραντεβού με τον Ντουπλάντις στην Ουψάλα

Μετά από αυτό το ορόσημο στην καριέρα του, ο Καραλής βάζει πλέον ψηλότερα τον πήχη, στοχεύοντας να ανταγωνιστεί άμεσα τον κορυφαίο επικοντιστή της ιστορίας και στενό του φίλο, τον Ντουπλάντις.

Η πρώτη ευκαιρία για μια τέτοια «μονομαχία» έρχεται άμεσα. Ο Έλληνας αθλητής θα αντιμετωπίσει σήμερα (12/03, 19:00, ΕΡΤ2 Σπορ) τον Σουηδό στο Mondo Classic που φιλοξενείται στην Ουψάλα της Σουηδίας.

Μετά την ανάδειξή του ως αθλητής του μήνα, ο Καραλής δημοσίευσε και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο.

