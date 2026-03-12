search
12.03.2026 10:25

Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αυτοί είναι οι αξιολάτρευτοι… τετράποδοι πρωταγωνιστές

paraolympiakoi-willow_2
Photo: Instagram/ausparalympics

Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026 Μιλάνο – Κορτίνα φέρνουν στο προσκήνιο εκατοντάδες αθλητές που ξεπερνούν καθημερινά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Μαζί τους βρίσκονται και ορισμένοι ιδιαίτεροι «συνοδοιπόροι»: οι σκύλοι υποστήριξης που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής πολλών Παραολυμπιονικών.

Τα πανέξυπνα και ειδικά εκπαιδευμένα αυτά σκυλιά βρίσκονται δίπλα στους αθλητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, βοηθώντας τους στην καθημερινότητά τους και στην προετοιμασία για τις απαιτητικές αγωνιστικές συνθήκες.

Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που βοηθούν άτομα με αναπηρία σε πολλές καθημερινές λειτουργίες, αλλά παρέχουν επίσης και ψυχολογική υποστήριξη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια διοργάνωση υψηλού ανταγωνισμού.

Οι τετράποδοι «πρωταγωνιστές»

Ανάμεσα στους σκύλους που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή διεθνών μέσων είναι η Pickle, η σκυλίτσα-οδηγός της Βρετανίδας αθλήτριας αλπικού σκι Hester Poole, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης.

Photo: Luc Percival/ParalympicsGB

Στους Αγώνες θα βρεθεί επίσης ο Odell, ο σκύλος υποστήριξης της Αυστραλής αθλήτριας snowboard Amanda Reid, που έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σημασία της παρουσίας του στην καθημερινότητά της.

Photo: Instagram/amandareid96

Στο πλευρό της βετεράνου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Taryn Dickens βρίσκεται η Gigi.

Photo: Instagram / lowvisionathlete

O αθλητής διάθλου Dave Miln συνοδεύεται από τη σκύλο του, Suki.

Photo: Instagram/dave_miln

Η Willow είναι ο σκύλος υπηρεσίας του 48χρονου Matt Brumby, ενός παρα-αθλητή του σκι αντοχής και του παρα-διάθλου για την Ομάδα της Αυστραλίας.

Photo: Instagram/ausparalympics

Οι σκύλοι αυτοί ταξιδεύουν μαζί με τις αποστολές των αθλητών και συχνά γίνονται ιδιαίτερα αγαπητοί στους θεατές, οι οποίοι τους θεωρούν «αφανείς πρωταγωνιστές» των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Γιατί επιλέγονται κυρίως labrador

Πολλοί από τους σκύλους υποστήριξης που συνοδεύουν τους αθλητές είναι labrador retriever. Η ευφυΐα, η ευκολία στην εκπαίδευση και ο ήρεμος χαρακτήρας τους τους καθιστούν ιδανικούς για τον ρόλο του σκύλου βοήθειας.

Η εκπαίδευσή τους διαρκεί συνήθως αρκετά χρόνια και περιλαμβάνει εξειδικευμένες δεξιότητες, από την καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης μέχρι την ανταπόκριση σε καταστάσεις ανάγκης.

Για πολλούς Παραολυμπιονίκες, οι σκύλοι αυτοί δεν είναι απλώς βοηθοί. Είναι σύντροφοι και βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Και σίγουρα τους αξίζει μετάλλιο!

