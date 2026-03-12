Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Με οκτώ αθλητές η Ελλάδα στο Τόρουν

Ανακοινώθηκε η αποστολή της Ελλάδας για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου το οποίο θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (20-22 Μαρτίου) στο Τόρουν της Πολωνίας.

Η αποστολή αποτελείται από 8 αθλητές και αθλήτριες, με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου να αποτελούν τις ελπίδες μας για μετάλλιο.

Εκτός των δύο πρωταθλητών (ο Καραλής αγωνίζεται το Σάββατο 21 και ο Τεντόγλου την Κυριακή 22 Μαρτίου), στην Πολωνία θα ταξιδέψουν και οι: Αντώνης Μέρλος (ύψος), Ραφαέλα Σπανουδάκη (60μ.), Αναστασία Ντραγκομίροβα (πένταθλο), Ανδρέας Πανταζής (τριπλούν), Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (60μ. εμπ.) και Δήμητρα Τσουκαλά (60μ.).

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκή βραδιά για Παναθηναϊκό κόντρα στη Μπέτις και ΑΕΚ απέναντι στη Τσέλιε, με φόντο την πρόκριση στους «8» σε Europa και Conference

Champions League: Παράσταση Βαλβέρδε στο 3-0 της Ρεάλ επί της Σίτι – «Μισή πρόκριση» για Παρί, θρίαμβος της Μπόντο Γκλιμτ (Video)

Και επίσημα τέλος από τη Μονακό ο Σπανούλης

