ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:21
12.03.2026 11:34

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Με οκτώ αθλητές η Ελλάδα στο Τόρουν

12.03.2026 11:34
Ανακοινώθηκε η αποστολή της Ελλάδας για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου το οποίο θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (20-22 Μαρτίου) στο Τόρουν της Πολωνίας.

Η αποστολή αποτελείται από 8 αθλητές και αθλήτριες, με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου να αποτελούν τις ελπίδες μας για μετάλλιο.

Εκτός των δύο πρωταθλητών (ο Καραλής αγωνίζεται το Σάββατο 21 και ο Τεντόγλου την Κυριακή 22 Μαρτίου), στην Πολωνία θα ταξιδέψουν και οι: Αντώνης Μέρλος (ύψος), Ραφαέλα Σπανουδάκη (60μ.), Αναστασία Ντραγκομίροβα (πένταθλο), Ανδρέας Πανταζής (τριπλούν), Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (60μ. εμπ.) και Δήμητρα Τσουκαλά (60μ.).

