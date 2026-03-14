ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί γιόρτασε με δύο γκολ την ανανέωση του συμβολαίου του και ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 στο Παγκρήτιο του ΟΦΗ, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της Super League, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος «βρήκε δίχτυα» στο 30΄ και στο 70΄, ο Μουζακίτης σκόραρε με πέναλτι στις καθυστερήσεις και οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες, μετά την ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν, σε γύρισμα του Ορτέγκα από αριστερά, ο Λαμπρόπουλος προσπάθησε να απομακρύνει με το γόνατο, ο Χριστογεώργος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη μπάλα και αυτή κατέληξε στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε το σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 18΄, ενώ η φιλόδοξη προσπάθεια του Ποντένσε στο 26΄ δεν βρήκε στόχο. Τελικά, η υπεροχή των πρωταθλητών καρποφόρησε στο 30΄, με τη σέντρα του Ορτέγκα να βρίσκει τον Ελ Κααμπί, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας το 16ο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα.
Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο χωρίς τελική προσπάθεια και η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, με τον Χριστογεώργο να κρατάει «ζωντανή» την ομάδα του, σταματώντας το σουτ του Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός όμως έμελλε να «τελειώσει» το παιχνίδι στο 70΄, όταν επωφελήθηκε από διαδοχικές κόντρες, πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα και «έγραψε» το 0-2. Στο 79΄ ο διαιτητής Ματσούκας υπέδειξε πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ, σε μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Σαλσίδο, αλλά εξετάζοντας το βίντεο ανακάλεσε την απόφασή του, αφού ο αμυντικός του Ολυμπιακού είχε βρει πρώτα τη μπάλα. Το VAR ακύρωσε επίσης ένα γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 84΄, καθώς υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, αλλά στις καθυστερήσεις ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι μετά από σπρώξιμο του Σενγκέλια και ο Μουζακίτης στο 92΄, με το παρθενικό φετινό του γκολ, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)
Κίτρινες: Κανελλόπουλος, Σαλσίδο – Ροντινέι, Ρέτσος, Ντάνι Γκαρθία
Οι συνθέσεις:
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (73΄ Σενγκέλια), Ανδρούτσος (53΄ Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (73΄ Νέιρα), Νους (82΄ Βούκοτιτς), Ισέκα (73΄ Σαλσίδο)
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Νασιμέντο (76΄ Σιπιόνι), Ντάνι Γκαρθία (76΄ Μουζακίτης), Ποντένσε (67΄ Κοστίνια), Μαρτίνς (86΄ Τσικίνιο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86΄ Κλέιτον)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.