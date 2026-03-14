ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί γιόρτασε με δύο γκολ την ανανέωση του συμβολαίου του και ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 στο Παγκρήτιο του ΟΦΗ, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή της Super League, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος «βρήκε δίχτυα» στο 30΄ και στο 70΄, ο Μουζακίτης σκόραρε με πέναλτι στις καθυστερήσεις και οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες, μετά την ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν, σε γύρισμα του Ορτέγκα από αριστερά, ο Λαμπρόπουλος προσπάθησε να απομακρύνει με το γόνατο, ο Χριστογεώργος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη μπάλα και αυτή κατέληξε στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε το σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 18΄, ενώ η φιλόδοξη προσπάθεια του Ποντένσε στο 26΄ δεν βρήκε στόχο. Τελικά, η υπεροχή των πρωταθλητών καρποφόρησε στο 30΄, με τη σέντρα του Ορτέγκα να βρίσκει τον Ελ Κααμπί, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας το 16ο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο χωρίς τελική προσπάθεια και η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, με τον Χριστογεώργο να κρατάει «ζωντανή» την ομάδα του, σταματώντας το σουτ του Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός όμως έμελλε να «τελειώσει» το παιχνίδι στο 70΄, όταν επωφελήθηκε από διαδοχικές κόντρες, πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα και «έγραψε» το 0-2. Στο 79΄ ο διαιτητής Ματσούκας υπέδειξε πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ, σε μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Σαλσίδο, αλλά εξετάζοντας το βίντεο ανακάλεσε την απόφασή του, αφού ο αμυντικός του Ολυμπιακού είχε βρει πρώτα τη μπάλα. Το VAR ακύρωσε επίσης ένα γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 84΄, καθώς υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, αλλά στις καθυστερήσεις ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι μετά από σπρώξιμο του Σενγκέλια και ο Μουζακίτης στο 92΄, με το παρθενικό φετινό του γκολ, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: Κανελλόπουλος, Σαλσίδο – Ροντινέι, Ρέτσος, Ντάνι Γκαρθία

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (73΄ Σενγκέλια), Ανδρούτσος (53΄ Φούντας), Κανελλόπουλος, Αποστολάκης (73΄ Νέιρα), Νους (82΄ Βούκοτιτς), Ισέκα (73΄ Σαλσίδο)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Νασιμέντο (76΄ Σιπιόνι), Ντάνι Γκαρθία (76΄ Μουζακίτης), Ποντένσε (67΄ Κοστίνια), Μαρτίνς (86΄ Τσικίνιο), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (86΄ Κλέιτον)

