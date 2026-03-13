Ο Γάλλος μεγιστάνας ειδών πολυτελείας Μπερνάρ Αρνό, είναι ο πλουσιότερος ιδιοκτήτης αθλητικής ομάδας στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με το Forbes.

Ο επικεφαλής του ομίλου LVMH διαθέτει περιουσία που εκτιμάται στα 171 δισεκατομμύρια δολάρια και ελέγχει την ποδοσφαιρική ομάδα Paris FC, την οποία απέκτησε το 2024 μέσω της οικογενειακής του εταιρείας.

Η αξία της ομάδας υπολογίζεται περίπου στα 100 εκατ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε μόλις 0,06% της περιουσίας του, κάτι που δείχνει το οικονομικό μέγεθος του ισχυρού άνδρα της LVMH.

Η άνοδος του Αρνό στην κορυφή

Η παρουσία του Αρνό στη λίστα έγινε δυνατή όταν η Paris FC ανέβηκε στη Ligue 1 το 2025, καθώς μέχρι τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος και δεν συμπεριλαμβανόταν στην κατάταξη.

Η Paris FC βρισκόταν για χρόνια στη σκιά της Paris Saint-Germain, η οποία έχει κερδίσει 11 από τα τελευταία 13 πρωταθλήματα Ligue 1. Ο Αρνό προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα με τη βοήθεια της Red Bull, η οποία έχει προσλάβει τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ ως επικεφαλής παγκόσμιου ποδοσφαίρου του ομίλου. Φέτος η Paris FC βρίσκεται 13η στη βαθμολογία, μακριά από τη ζώνη υποβιβασμού.

Ο Γουόλτον, η Walmart και οι Denver Broncos

Σύμφωνα με το Forbes, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ρομπ Γουόλτον, κληρονόμος της Walmart και ιδιοκτήτης των Denver Broncos στο NFL, με περιουσία 146 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 33% μέσα σε έναν χρόνο.

Ο Γουόλτον, που τοποθέτησε τον γαμπρό του Greg Penner ως βασικό διαχειριστή της ομάδας το 2023, έκανε γρήγορα τους Broncos διεκδικητές τίτλου μετά την αγορά της ομάδας το 2022. Πέρυσι είχαν το καλύτερο ρεκόρ στην AFC, αλλά η πορεία τους στα playoffs σταμάτησε μετά τον τραυματισμό του quarterback Bo Nix.

Ο 81χρονος δισεκατομμυριούχος έχει και άλλες επενδύσεις στον αθλητισμό. Το 2024 αγόρασε 10% των Arizona Diamondbacks του MLB, σε αποτίμηση περίπου 2 δισ. δολάρια.

Ο Μπάλμερ, η Microsoft και οι Los Angeles Clippers

Τρίτος κατατάσσεται ο πρώην CEO της Microsoft Στιβ Μπάλμερ, ιδιοκτήτης των Los Angeles Clippers, με περιουσία 126 δισ. δολάρια. Ο Μπάλμερ κατείχε την πρώτη θέση τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η μέτρια πορεία της μετοχής της Microsoft δεν είναι το μόνο θέμα για τον Μπάλμερ. Μια επένδυση 50 εκατομμυρίων δολαρίων στη εταιρεία Aspiration έχει μπει στο μικροσκόπιο λόγω μιας συμφωνίας 28 εκατομμυρίων δολαρίων με τον σταρ των Clippers Kawhi Leonard.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Leonard φαίνεται να έκανε ελάχιστη δουλειά για αυτή τη συμφωνία, γεγονός που δημιουργεί υποψίες ότι τα χρήματα ίσως χρησιμοποιήθηκαν για να παρακαμφθεί το salary cap του NBA. Η λίγκα ερευνά την υπόθεση, ενώ οι Clippers αρνούνται οποιαδήποτε παραβίαση.

903 δισ. δολάρια συνολικά

Οι 25 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο διαθέτουν πλέον συνολική περιουσία που φτάνει τα 903 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη φετινή λίστα προστέθηκαν τρεις νέοι ιδιοκτήτες:

ο Ινδονήσιος δισεκατομμυριούχος R. Budi Hartono, ιδιοκτήτης της ιταλικής Como 1907,

ο Peter Mallouk, που απέκτησε την Sporting Kansas City στο MLS,

και ο Dan Friedkin, ιδιοκτήτης της Everton στην Premier League και της Roma στη Serie A.

