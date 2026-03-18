Champions League: Επική ανατροπή Σπόρτινγκ με 5άρα στην Μπόντο, εύκολη πρόκριση Παρί κόντρα στην Τσέλσι, στους «8» Άρσεναλ και Ρεάλ

Μια βραδιά γεμάτη ένταση και μεγάλες προκρίσεις στο Champions League, με τη Σπόρτινγκ να γράφει ιστορία ανατρέποντας το 3-0 της Μπόντο Γκλιμτ (5-0 παρ.), την Άρσεναλ να νικά 2-0 τη Λεβερκούζεν και να τη συναντά στους «8», την Παρί Σεν Ζερμέν να περνά άνετα από την έδρα της Τσέλσι (3-0, συνολικό 8-2) και τη Ρεάλ Μαδρίτης να αποκλείει ξανά τη Μάντσεστερ Σίτι (2-1, συνολικό 5-1).

Μυθική ανατροπή η Σπορτινγκ

Η βαριά ήττα με 3-0 στη Νορβηγία δεν στάθηκε εμπόδιο για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που πραγματοποίησε επική εμφάνιση και έφτασε σε μία τεράστια πρόκριση με 5-0 στην παράταση απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ. Οι νταμπλούχοι Πορτογαλίας έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ – Λεβερκούζεν. Από τα πρώτα λεπτά οι γηπεδούχοι έδειξαν τις προθέσεις τους, πιέζοντας ασφυκτικά και χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν και «διπλό» δοκάρι. Το σκορ άνοιξε στο 34’ ο Ινάσιο, δίνοντας το σύνθημα για την αντεπίθεση.

Στο δεύτερο ημίχρονο η πίεση απέδωσε καρπούς, με τον Γκονσάλβες στο 61’ και τον Σουάρες με πέναλτι στο 78’ να ισοφαρίζουν το συνολικό σκορ της πρώτης αναμέτρησης. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση, όπου η Σπόρτινγκ ολοκλήρωσε τον άθλο της. Στο ξεκίνημα της έξτρα διαδικασίας, ο Αραούχο με άψογο πλασέ έκανε το 4-0, δίνοντας σκορ πρόκρισης στα «λιοντάρια». Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Νελ στο 120’+1, σφραγίζοντας μια μεγαλειώδη πρόκριση και βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό ευρωπαϊκό ταξίδι της Μπόντο Γκλιμτ.

Άνετη πρόκριση της Παρί

Σε αντίθεση με το θρίλερ της Λισαβόνας, η Παρί Σεν Ζερμέν είχε εύκολο έργο απέναντι στην Τσέλσι. Οι Παριζιάνοι επικράτησαν 3-0 εκτός έδρας και με συνολικό σκορ 8-2 προκρίθηκαν στους «8», όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ.

Οι ελπίδες των Λονδρέζων εξανεμίστηκαν πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 6ο λεπτό ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ, εκμεταλλευόμενος το γέμισμα του Σαφόνοφ και το λάθος του Σαρ.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 14’, ο Μπαρκολά διπλασίασε τα τέρματα της Παρί με εξαιρετικό σουτ, «τελειώνοντας» ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο κιόλας τέταρτο.

Κυριαρχική Άρσεναλ και ραντεβού με Σπόρτινγκ

Η Άρσεναλ συνέχισε ακάθεκτη, επικρατώντας εύκολα 2-0 της Λεβερκούζεν και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «8», όπου θα βρει απέναντί της τη Σπόρτινγκ.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μπήκε δυνατά και επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, πιέζοντας ψηλά και μην επιτρέποντας στους Γερμανούς να δημιουργήσουν. Παρά την κυριαρχία της, το γκολ άργησε να έρθει, με τον Μπλάσβικ να πραγματοποιεί εξαιρετικές επεμβάσεις.

Ο Γκάμπριελ απείλησε δύο φορές από στατικές φάσεις χωρίς αποτέλεσμα, ο Μπεν Γουάιτ αστόχησε σε κενή εστία, ενώ ευκαιρίες έχασε και ο Τροσάρ. Η Λεβερκούζεν είχε τη δική της στιγμή με τον Γκριμάλντο, που όμως καθυστέρησε και κόπηκε.

Το σκορ άνοιξε στο 36’ ο Έζε με εντυπωσιακό σουτ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Παράλληλα, έγινε μόλις ο δεύτερος Άγγλος παίκτης της Άρσεναλ μετά τον Γουόλκοτ που σκοράρει σε Premier League, League Cup, FA Cup και Champions League μέσα στην ίδια σεζόν.

Στο δεύτερο μέρος, η ανωτερότητα των «κανονιέρηδων» επιβεβαιώθηκε, με τον Ράις να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 63’ με όμορφο πλασέ έξω από την περιοχή.

Ξανά «θύμα» της Ρεάλ η Σίτι

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε για ακόμη μία χρονιά τη Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας 2-1 στο Etihad και προκρινόμενη με συνολικό σκορ 5-1 στους «8», όπου περιμένει την Μπάγερν Μονάχου, εκτός αν η Αταλάντα ανατρέψει το 6-1.

Ο αγώνας ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και ευκαιρίες εκατέρωθεν, όμως στο 20’ άλλαξαν οι ισορροπίες, όταν ο Μπερνάρντο Σίλβα αποβλήθηκε για αποτροπή γκολ με το χέρι. Ο Βινίσιους ευστόχησε στο πέναλτι και έδωσε προβάδισμα στη Ρεάλ.

Η Σίτι ισοφάρισε στο 41’ με τον Χάαλαντ, αλλά στο δεύτερο μέρος δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ, παρά την πίεση και το ακυρωθέν τέρμα του Ντοκού στο 63’.

Ακυρώθηκαν επίσης γκολ των Αΐτ-Νουρί, Βαλβέρδε και Βινίσιους, με τον Βραζιλιάνο να βρίσκει τελικά δίχτυα στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και «σφραγίζοντας» την πρόκριση της «Βασίλισσας».

Τα αποτελέσματα στους αγώνες-ρεβάνς στη φάση των «16» του Champions League:

Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0 (0-3)

Άρσεναλ (Αγγλία) – Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0 (1-1)

Τσέλσι (Αγγλία) – Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-3 (2-5)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-2 (0-3)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Νιούκαστλ (Αγγλία) 18/3 (1-1)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Αταλάντα (Ιταλία) 18/3 (6-1)

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Γαλατασαράι (Τουρκία) 18/3 (0-1)

Τότεναμ (Αγγλία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 18/3 (2-5)

